L'Ucraina esprime il desiderio di ottenere l'approvazione americana per il dispiegamento di sistemi missilistici occidentali a lungo raggio

In Ucraina cresce l'ottimismo che le armi occidentali permetteranno presto colpi più profondi nel territorio russo. Il Segretario di Stato americano ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv l'intenzione di garantire "che l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno".

08:04 L'intelligence ucraina riferisce dell'abbattimento di un caccia russo Dopo le voci di ieri sull'improvviso scomparsa di un caccia russo Su-30SM dai radar, l'intelligence militare ucraina riferisce ora che i soldati ucraini hanno abbattuto un aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Lo riferisce Il Indipendente di Kyiv. Il caccia, valutato 50 milioni di dollari e basato in Crimea, sarebbe stato abbattuto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 L'Ucraina conta più di una dozzina di feriti dopo l'attacco di massa a Konotop Il numero di feriti nell'attacco notturno con droni russi all'infrastruttura energetica della città di Konotop nella regione di Sumy è salito a 13. Lo riferisce l'amministrazione militare regionale, citando Ukrinform. Tra gli altri, un edificio residenziale nel centro della città è stato apparentemente colpito.

06:42 Gli ucraini in Germania non perdono lo status protetto durante le visite a casa Il Bundestag tedesco debatterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza del governo, che, tra le altre cose, consente agli richiedenti asilo di perdere lo status protetto se viaggiano nel loro paese d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, come per i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 La TV russa accusa Trump di essere svantaggiato nel dibattito televisivo Diversi commentatori della televisione di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump nel suo dibattito televisivo contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Trump sarebbe stato "svantaggiato". La verifica dei fatti delle affermazioni di Trump è stata pesantemente criticata. Molti osservatori hanno visto Trump come il perdente del dibattito. Il repubblicano ha promesso che, se vincerà le elezioni, porrà fine immediata alla guerra in Ucraina.

04:50 L'attacco russo a Konotop: danni gravi all'infrastruttura energetica Diversi civili sono rimasti feriti in un attacco russo alla città di Konotop nella regione di Sumy. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, la fornitura idrica della città è stata temporaneamente interrotta. Ci sono stati anche gravi danni all'infrastruttura energetica e non è chiaro quando le case private avranno di nuovo l'elettricità. Dopo l'attacco nel centro della città, ci sono stati diversi incendi, edifici scolastici e residenziali sono stati danneggiati. Due persone sono state portate in ospedale, una delle quali in condizioni critiche.

03:29 La Lettonia invia ulteriori aiuti militari all'Ucraina La premier lettone Evika Siliņa, durante la sua visita a Kyiv, ha annunciato un pacchetto di sostegno militare per l'Ucraina. Comprenderà veicoli corazzati da trasporto truppe. Lo ha annunciato il premier ucraino Denys Shmyhal dopo l'incontro con Siliņa. Secondo Shmyhal, entrambi i paesi stanno anche discutendo un'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Consegne di missili a Russia: il Regno Unito convoca un businessman iraniano

Contro lo sfondo delle accuse di consegne di missili iraniani alla Russia, il Regno Unito ha convocato un businessman iraniano, secondo le proprie dichiarazioni. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe visto come un pericoloso escalation e avrebbe comportato una chiara reazione", si legge in una dichiarazione del Foreign Office di Londra. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato ulteriori sanzioni contro Tehran alla luce delle presunte consegne di missili, in particolare la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. Lunedì, l'Unione Europea ha citato "informazioni credibili" sulla consegna di missili iraniani alla Russia.

00:14 L'Ucraina: la Russia déploya soldati senza esperienza combattente a Vovchansk

Secondo i resoconti dell'esercito ucraino, la Russia stadeployando soldati senza esperienza di combattimento sul fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv, ha detto che le unità coinvolte nelle operazioni di attacco a Vovchansk sono poco addestrate. Si presume che i rinforzi appena arrivati siano una riserva di mobilitazione raccolta dalla Russia. Non è chiaro se siano ex prigionieri o soldati reclutati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Il sindaco dell'ovest dell'Ucraina assegna ispettori di lingua russa

Il sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha annunciato pattuglie per monitorare l'uso crescente del russo a causa dell'afflusso di persone sfollate interne di lingua russa (IDP). "Questo è un'iniziativa dei cittadini e chiunque può diventare un ispettore linguistico", ha detto il sindaco della città Ruslan Martsinkiv al canale televisivo NTA. Molti IDP dall'est hanno il russo come lingua madre. Martsinkiv si aspetta almeno 100 ispettori linguistici, con circa 50 volontari già registrati. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare i parlanti russi negli spazi pubblici. A causa della guerra, milioni di persone, soprattutto dalle regioni di lingua russa nell'est e nel sud, sono fuggite nella relativamente sicura ucraino-parlante ovest dell'Ucraina.

21:42 Erdogan esige il ritorno della Crimea da Mosca

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha esig

21:05 Aggiornamento: Kyiv Elabora Strategia Militare per gli USA Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'importanza del sostegno degli USA per respingere l'attacco russo. "La nostra strategia per la vittoria", ha dichiarato durante una conferenza stampa a Kyiv, "si basa in gran parte sull'assistenza degli USA e degli altri alleati". Zelensky rivela che la strategia da condividere prima della seconda Conferenza sulla Pace dell'Ucraina mira a "rafforzare sostanzialmente l'Ucraina" e a "costringere la Russia a cessare le ostilità". Come riportato da Bloomberg, Zelensky è atteso per fornire una strategia definitiva per gli attacchi contro la Russia per far sollevare gli USA i limiti sul dispiegamento delle armi occidentali. Secondo fonti, sia il Segretario di Stato USA Blinken che il Segretario degli Esteri britannico Lammy stavano cercando un piano completo per l'anno successivo da Zelensky per comprendere gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken Espone la Politica di Biden sull'Uso delle Armi in Russia Parlando a una conferenza stampa congiunta con il Segretario degli Esteri britannico Lammy e il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba a Kyiv, il Segretario di Stato USA Antony Blinken ha dichiarato che gli USA stanno attivamente sostenendo le richieste militari dell'Ucraina, comprese le armi a lungo raggio fornite dall'Occidente per colpire i bersagli russi. Blinken ha rivelato che Biden e il Primo Ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste richieste venerdì. Esprimendo urgenza, Blinken ha detto: "Stiamo lavorando rapidamente per garantire che l'Ucraina abbia tutte le risorse necessarie per difendersi saldamente". Affermando: "Vogliamo che l'Ucraina vinca".

Puoi approfondire gli eventi passati riguardanti la Guerra russo-ucraina qui.

L'Unione Europea potrebbe considerare di fornire ulteriore aiuto militare all'Ucraina alla luce del suo conflitto in corso con la Russia, data la sua dedizione a sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. L'Unione Europea, come forte sostenitore dell'Ucraina, potrebbe giocare un ruolo cruciale nell'assicurarsi che l'Ucraina abbia le risorse necessarie per difendersi efficacemente.

Data la posizione dell'Unione Europea sul conflitto, è importante considerare eventuali donazioni di equipaggiamento militare o sanzioni contro la Russia per scoraggiare ulteriormente le sue azioni aggressive verso l'Ucraina. Si spera che tali misure possano incoraggiare una risoluzione pacifica del conflitto, con l'obiettivo finale di garantire l'indipendenza e la sicurezza dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti.

Leggi anche: