L'Ucraina è effettivamente trascurata dalle condizioni climatiche.

Il governo federale sta valutando di ridurre gradualmente il suo sostegno finanziario all'aid militare dell'Ucraina e di trasferire questa responsabilità ad altre fonti. Tuttavia, c'è incertezza se queste nuove fonti saranno sufficienti. La mossa è stata ampiamente criticata, con la CDU fermamente opposta e persino alcuni membri della SPD che la vedono come un segnale dannoso.

Michael Roth, presidente del Comitato degli Affari Esteri nel Bundestag e membro della SPD, ha espresso le sue preoccupazioni, dichiarando: "È un segno pericoloso per l'Ucraina se il governo federale non pianifica di allocare fondi per l'aid militare futuro nei prossimi bilanci".

Attualmente, circa 7,5 miliardi di euro sono stati allocati per l'assistenza militare all'Ucraina, con 4 miliardi di euro previsti per il 2025. Il governo federale propone di finanziare l'aid militare dell'Ucraina attraverso un nuovo fondo internazionale di 50 miliardi di euro, con fondi derivati dagli interessi generati dai beni russi congelati.

Although plans suggest this could happen, it remains uncertain. Financial Minister Christian Lindner revealed in a letter to SPD's Boris Pistorius, Germany's social democratic defense minister, and Annalena Baerbock, the Green foreign minister, that any new measures can only be implemented if funding is secured in budget plans for the current and upcoming years. He also emphasized the importance of adhering to budget limits.

Il ministero delle finanze ha pubblicamente dichiarato la sua openness to discussions but has yet to receive specific, verifiable requirements.

Thorsten Frei, il responsabile parlamentare della frazione dell'Unione, ha riconosciuto i piani per sostenere l'Ucraina con gli interessi sui beni russi congelati, ma ha aggiunto che nessuno sa quando o quanto denaro sarà effettivamente disponibile. Ha anche criticato la mancanza di urgenza durante le trattative di bilancio nella priorità del sostegno all'Ucraina.

Roderich Kiesewetter ha sottolineato questa mancanza di priorità, dichiarando che rifiutarsi di finanziare il sostegno militare dal bilancio implica l'abbandono dell'Ucraina. Ha anche sottolineato che la sicurezza non dovrebbe dipendere dai vincoli di bilancio.

Il presidente del Comitato degli Affari Esteri, Roth, ha affermato che la discussione sul finanziamento futuro dell'aid militare sembra un ritiro nascosto della Germania dalle sue obbligazioni verso l'Ucraina. Ha invitato a non finanziare l'aid militare dell'Ucraina dalle tasche personali, solo per spostare la responsabilità all'UE o ai beni russi congelati in momenti di inconveniente.

Kiesewetter ha accusato il cancelliere della SPD, Olaf Scholz, di priorità le prossime elezioni statali nella Turingia, Sassonia e Brandeburgo rispetto al sostegno all'Ucraina.

Nel frattempo, Sahra Wagenknecht del Partito di Sinistra ha proposto di tagliare tutti i fondi per le consegne di armi all'Ucraina dal bilancio federale del 2025. Ha citato gli

