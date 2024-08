- L'Ucraina diventa membro della Corte penale internazionale

L'Ucraina è diventata parte della Corte penale internazionale (CPI), ma ha richiesto un'esenzione temporanea per le sue forze armate dalla giurisdizione della corte. Il Parlamento ucraino ha votato 281-1 con 22 astensioni per ratificare lo Statuto di Roma della CPI, come confermato dal deputato Yaroslav Shelesnyak su Telegram. L'Ucraina aveva firmato lo Statuto di Roma già nel gennaio 2000, ma non lo aveva ratificato fino ad ora. Questo trattato costituisce la base per la Corte penale internazionale (CPI) situata Dell'Aia, che si occupa di crimini come il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità.

Tuttavia, il documento ratificato specifica che l'Ucraina non accetterà la giurisdizione della CPI sui crimini di guerra che coinvolgono i suoi cittadini per un periodo di sette anni. Questa mossa è motivata dalla paura che le azioni militari contro le forze russe potrebbero essere classificate come crimini di guerra. Il conflitto militare in corso affonda le sue radici nel 2014, quando le forze russe sono emerse per la prima volta nel Donbass.

L'Ucraina chiarisce che può essere contattata per la cooperazione dalla CPI diplomaticamente, o direttamente contattando l'Ufficio del Procuratore Generale o il Ministero della Giustizia - in ucraino.

Non tutti i paesi hanno ancora ratificato lo Statuto di Roma. La ratifica dell'Ucraina diventerà efficace tra poche settimane, tenendo conto dei complessi tempi di attuazione. Al momento, 124 paesi hanno ratificato lo statuto, con 139 firmatari. La Russia e gli Stati Uniti hanno firmato lo statuto, ma non lo hanno ancora ratificato. La CPI ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di responsabilità nella deportazione di bambini ucraini.

