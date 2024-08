- L'Ucraina disattiva quattro reattori delle centrali nucleari con un attacco aereo

A causa di un attacco aereo russo, Ucraina è stata costretta a sospendere temporaneamente le operazioni in quattro dei suoi reattori nucleari, come annunciato ufficialmente. L'amministrazione ucraina ha fatto queste dichiarazioni in una comunicazione all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica con sede a Vienna. L'AIEA ha rilasciato questa comunicazione da un paese contribuente, ma non ha ancora espresso la sua posizione in merito.

All'alba di lunedì scorso, durante l'intenso attacco aereo russo, i reattori 1, 3 e 4 della centrale nucleare di Rivne hanno dovuto essere temporaneamente disattivati. La centrale nucleare del Sud dell'Ucraina ha aumentato la sua produzione per compensare questa perdita. Più tardi nel pomeriggio, a causa di fluttuazioni di tensione della rete, anche il terzo blocco di reattore di questa struttura ha dovuto essere spento.

La lettera ha dichiarato: "La Federazione Russa sta attaccando strategicamente l'infrastruttura energetica dell'Ucraina con l'obiettivo di destabilizzare il funzionamento delle centrali nucleari, che forniscono la maggior parte dell'elettricità dell'Ucraina". Non sono state rilasciate affermazioni separate in relazione a questo incidente.

La Russia aveva precedentemente bombardato o danneggiato numerosi impianti elettrici a carbone, gas e idroelettrici utilizzando attacchi aerei. Although le centrali nucleari ucraine controllate non hanno subito attacchi diretti, sono state influenzate da instabilità della rete elettrica. La più grande centrale nucleare ucraina, Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo, è attualmente offline. L'AIEA ha invitato entrambe le parti a garantire la sicurezza delle strutture nucleari.

La strategia russa mirata a disturbare il settore energetico dell'Ucraina includeva attacchi alle sue centrali nucleari, come dichiarato nella lettera. Il conflitto intorno a questi attacchi ha portato a sospensioni temporanee in diversi reattori nucleari ucraini.

