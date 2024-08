L'Ucraina dice di aver sequestrato in una settimana la stessa quantità di terra che la Russia ha conquistato quest'anno.

Decine di migliaia di russi sono stati costretti a fuggire dalle loro case mentre le truppe ucraine hanno continuato a infiltrarsi nel territorio russo nel fine settimana e lunedì.

L'infiltrazione – il primo ingresso di truppe straniere nel territorio russo dalla Seconda Guerra Mondiale – è un grave imbarazzo per il Cremlino. Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di "espellere il nemico" dalla Russia, ma le sue truppe non sono ancora riuscite a fermare l'avanzata ucraina.

Ecco cosa sappiamo.

Cosa è successo?

I primi rapporti di truppe ucraine che attraversavano il confine russo nella regione di Kursk, a nord del confine ucraino, sono iniziati a emergere alla fine della scorsa settimana. Ma non è stato fino a qualche giorno dopo che Kiev ha ufficialmente riconosciuto che il suo esercito stava operando all'interno della Russia.

L'infiltrazione ha segnato un cambiamento di tattica significativo da parte di Kiev. L'esercito ucraino ha regolarmente attaccato obiettivi all'interno della Russia con droni e missili in passato, e ci sono state limitate infiltrazioni di sabotatori ucraini, ma fino alla scorsa settimana non aveva lanciato alcuna incursione terrestre ufficiale attraverso il confine.

Lunedì, Kiev ha rivendicato il controllo su circa 1.000 chilometri quadrati (386 miglia quadrate) di territorio russo. In termini di dimensioni, è simile all'ammontare di territorio ucraino che la Russia è riuscita a conquistare finora quest'anno, stimato dall'Istituto di Studio della Guerra (ISW) di Washington a 1.175 chilometri quadrati (453 miglia quadrate).

Tuttavia, l'area è dwarfed dai più di 100.000 chilometri quadrati, o il 18% del territorio ucraino, conquistati dalla Russia dal 2014.

Perché Kiev lo sta facendo?

L'obiettivo dell'infiltrazione rimane un mistero.

Kiev sta probabilmente cercando di raggiungere più obiettivi: riprendere l'iniziativa e sollevare il morale dei suoi soldati mentre distrae l'attenzione della Russia e umilia Putin.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto nel fine settimana che l'infiltrazione era un modo per "mettere pressione sull'aggressore".

Lunedì, ha aggiunto che era "solo giusto" e vantaggioso distruggere le posizioni russe che vengono utilizzate per lanciare attacchi contro l'Ucraina, dicendo che migliaia di essi sono stati lanciati dalla regione di Kursk dal'inizio di giugno.

"La Russia deve essere costretta alla pace se Putin vuole continuare a fare la guerra così tanto", ha detto.

L'Ucraina è stata sotto pressione lungo la linea del fronte di 600 miglia mentre Mosca, negli ultimi mesi, ha continuato la sua offensiva lenta e logorante lungo l'intera linea del fronte, costringendo l'Ucraina a impegnarsi in operazioni difensive piuttosto che prepararsi per una controffensiva.

Mentre gli avanzamenti della Russia sono stati per lo più incrementali, è recentemente riuscita a guadagnare terreno verso alcune città e strade strategiche nell'Ucraina orientale.

Come ha reagito Putin?

Con rabbia. La portata della crisi è diventata chiara lunedì, quando Putin ha tenuto una riunione tesa con i massimi responsabili della sicurezza e del governo e i capi delle regioni di frontiera, promettendo di "espellere il nemico".

Un video della riunione pubblicato dal Cremlino mostra Putin che rimprovera i suoi sottoposti, in un'occasione zittendo il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexei Smirnov, mentre cerca di delineare le dimensioni dell'invasione.

Smirnov stava dicendo a Putin che gli ucraini erano penetrati di circa 11 chilometri nel territorio russo quando Putin lo ha interrotto dicendo che poteva ottenere quelle informazioni dall'esercito e gli ha ordinato di concentrarsi invece sui problemi sociali ed economici.

Putin non è abituato a vedere la sua autorità e il suo potere messi in discussione e l'infiltrazione è il secondo grave smacco per il presidente in poco più di un anno, dopo la rivolta dei Wagner lo scorso giugno.

Mentre il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, alla fine è fallito e ha finito per morire dopo aver tentato di sfidare Putin, l'episodio ha causato una grave crepa nell'immagine che il presidente ha coltivato per decenni.

Cosa significa per la Russia?

La portata della crisi non può essere sottovalutata. Per più di un decennio, dal momento in cui la Russia ha scatenato il conflitto nell'est dell'Ucraina e ha annesso la Crimea nel 2014, la guerra che Mosca sta conducendo contro l'Ucraina ha a malapena sfiorato il popolo russo.

Le sanzioni diffuse imposte dall'Occidente alla Russia hanno reso difficile i viaggi internazionali e hanno reso i beni stranieri costosi o inaccessibili, ma il senso di sicurezza dalle aggressioni straniere è rimasto più o meno intatto.

Questo è cambiato quando l'Ucraina ha iniziato a utilizzare droni e missili per colpire regolarmente più a fondo all'interno della Russia all'inizio di quest'anno, soprattutto dopo che Kiev ha ottenuto il permesso da alcuni dei suoi alleati di utilizzare le loro armi per gli attacchi oltreconfine. L'infiltrazione terrestre lo rende ancora più evidente.

Mosca sta cercando di contenere l'attacco. Le autorità russe hanno imposto un'ampia operazione antiterrorismo in tre regioni di frontiera – Belgorod, Bryansk e Kursk – ma si sono fermate dall dichiarare l'infiltrazione un atto di guerra.

L'ISW ha detto che era probabilmente un tentativo del Cremlino di minimizzare deliberatamente l'assalto per prevenire il panico o la reazione interna per il fatto che la Russia non è stata in grado di difendere i propri confini.

Cosa dicono gli alleati dell'Ucraina?

Putin ha attaccato gli alleati dell'Ucraina lunedì, sostenendo che "l'Occidente ci combatte con le mani degli ucraini".

Tuttavia, tutto sembra suggerire che l'infiltrazione abbia colto di sorpresa non solo la Russia, ma anche alcuni degli alleati più stretti dell'Ucraina.

L'amministrazione Biden ha detto la scorsa settimana di non essere stata informata in anticipo dei piani di Kiev, ma ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina.

Parlando con i reporter lunedì, il consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, ha detto: "Non ci sono dubbi: questa è la guerra di Putin contro la Russia. E se non gli piace, se lo sta rendendo un po' a disagio, allora c'è una soluzione facile: se ne può andare dall'Ucraina e fare un giorno".

In modo simile, l'Unione Europea, la Germania, il Regno Unito e altri paesi occidentali hanno espresso il loro sostegno all'Ucraina.

Cosa succederà poi?

Gli analisti non si aspettano che l'Ucraina tenti di avanzare molto oltre nel territorio russo. Il successo dell'incursione è stato in gran parte dovuto all'elemento sorpresa, con Mosca che si affrettava a schierare risorse per difendere i propri confini.

Una volta che i rinforzi russi saranno in posizione, è improbabile che l'Ucraina riuscirà a mantenere il territorio che è riuscita a conquistare.

L'Ucraina ha trascorso gli ultimi mesi cercando di resistere agli ulteriori avanzamenti russi, prima mentre aspettava le tanto attese consegne di armi USA e ora mentre attende i nuovi truppe reclutati per essere addestrati e raggiungere le linee del fronte.

L'incursione potrebbe averle dato il boost di cui aveva così disperatamente bisogno.

L'Europa ha espresso il proprio sostegno all'Ucraina nel conflitto in corso con la Russia, vedendo l'incursione nel territorio russo come una violazione del diritto internazionale. Il mondo segue da vicino la situazione, poiché ha il potenziale per peggiorare e influire sulla sicurezza globale.

