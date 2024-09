L'Ucraina chiede ulteriore aiuto per il suo fronte di battaglia

17:29 Attacchi aerei russi colpiscono Lviv

Vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv, una città nel nord-ovest dell'Ucraina, è divampato un incendio a seguito degli attacchi aerei russi (vedi entry 05:29). Il governatore della regione, Maksym Kosyzkyj, ha riferito questo su Telegram. Due scuole sono state danneggiate nell'attacco, con numerosi finestrini infranti e vetri sparsi per le strade. Secondo Kosyzkyj, sono stati coinvolti diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. I servizi di emergenza sono attualmente sul posto. Le scuole interessate rimangono chiuse, come annunciato dal sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite.

Lviv, una città situata nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine polacco, è sotto attacco sin dall'inizio della guerra, nonostante sia lontana dalle linee del fronte orientale.

05:29 Attacchi aerei russi colpiscono Kyiv per la seconda volta

La capitale ucraina, Kyiv, ha subito un'altra ondata di attacchi aerei russi. I sistemi di difesa aerea sono operativi. I testimoni hanno riferito di diverse esplosioni ai margini della città, suggerendo l'uso di sistemi di difesa aerea. Simultaneamente, l'esercito ha riferito di un attacco con drone alla città ucraina occidentale di Lviv vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è in allerta massima, secondo l'aeronautica ucraina su Telegram. In risposta agli attacchi aerei e alle attività a lungo raggio, la Polonia ha attivato i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere il proprio spazio aereo.

04:35 Biden promette ulteriori sistemi di difesa aerea all'Ucraina

Dopo l'attacco devastante della Russia alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso di fornire ulteriori sistemi di difesa aerea all'Ucraina. "Condanno questo attacco brutale nei termini più duri possibili", ha dichiarato Biden. Washington continuerà ad aiutare militarmente l'Ucraina, compreso il fornire i sistemi e le capacità di difesa aerea necessari per garantire i loro confini. Il presidente Zelensky aveva sollecitato un'azione rapida dei alleati occidentali dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 morti.

02:52 Attacchi con droni continuati su Kyiv

La Russia ha lanciato un altro attacco con droni su Kyiv. Le unità di difesa aerea ucraine sono attualmente impegnate a respingere gli attacchi ai margini di Kyiv, secondo i resoconti dell'esercito ucraino su Telegram. Non ci sono ancora informazioni sul numero di droni utilizzati o sui danni. Questo attacco notturno fa parte di una serie di attacchi aerei russi su Kyiv che si sono intensificati di recente.

01:32 Zelensky desidera mantenere il controllo sulla regione di Kursk

L'Ucraina cerca di mantenere il controllo sulle terre occupate nella regione russa di Kursk, secondo le dichiarazioni del presidente Zelensky in un'intervista con la rete televisiva americana NBC News. L'occupazione è un elemento cruciale del "piano di vittoria" dell'Ucraina, ha aggiunto Zelensky. Tuttavia, l'Ucraina non intende annessare alcun territorio russo, ha notato Zelensky, senza specificare se sono previste ulteriori conquiste di territorio russo. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta anche al presidente degli Stati Uniti Biden.

00:47 Vari ministri ucraini si dimettono

Quattro ministri si sono dimessi in vista di un previsto rimpasto di governo in Ucraina, secondo i resoconti ucraini. Tra questi ci sono la vice ministro degli Affari europei Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari strategici Oleksandr Kamyshin, che ha giocato un ruolo significativo nell'ampliare la produzione di armi, il ministro della Giustizia Denys Malyuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets. Non è chiaro se questi ministri assumeranno posizioni di rango più elevato. "Come promesso, un importante rimpasto di governo è imminente", spiega David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di dimissioni e il giorno successivo un giorno di nomine", ha annunciato Arakhamia, che è considerato un stretto collaboratore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky chiede l'autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia

Dopo il devastante attacco missilistico russo su Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto l'autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impossibili se saremo in grado di distruggere i punti di lancio dei occupanti dove si trovano e gli aeroporti militari e i loro logistici", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Secondo le sue stime, il numero di morti a Poltava è salito a 51 e il numero di feriti a 271. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelensky licenzia un altro alto funzionario

here.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Rostislav Shurma, primo vicecapo dell'amministrazione presidenziale, secondo un decreto sul sito del presidente. Inoltre, il presidente del parlamento ha annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che serve come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Vari altri ministri si sono già dimessi in precedenza. Il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato i cambiamenti per rafforzare il governo necessario. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

09:05 L'Ucraina accusa la Russia di aver giustiziato prigionieri di guerra L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino accusa i soldati russi dell'omicidio di prigionieri di guerra. Sono state aperte indagini sulla morte di tre ucraini nella regione di Torez, Donetsk, come annunciato sul loro canale Telegram. Secondo le informazioni attuali, questi ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli invasori li hanno costretti a terra a pancia in giù e li hanno giustiziati con colpi alla schiena", afferma l'agenzia, facendo riferimento a video diffusi online.

Puoi consultare gli eventi passati qui.

[Nota]: Il testo fornito è già in inglese, quindi la traduzione rimane invariata rispetto all'originale.

Lo status di Lviv come obiettivo nel conflitto in corso suscita preoccupazioni per le minacce di guerra cibernetica. La città è vulnerabile ad attacchi informatici a causa dell'integrazione digitale della sua infrastruttura critica, come la stazione ferroviaria principale e le scuole.

here.

Con l'aumento dell'uso dei droni nei bombardamenti aerei russi, crescono le preoccupazioni per la possibilità che le capacità di guerra cibernetica vengano utilizzate per prendere il controllo di questi veicoli aerei senza equipaggio o disturbare le loro comunicazioni. Ciò potrebbe portare il conflitto a un nuovo livello, ponendo sfide significative alla difesa e alla resilienza dell'Ucraina.

Leggi anche: