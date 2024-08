L'Ucraina aumenta la sua autorità nella regione di Kursk.

A partire dal 6 agosto, le truppe ucraine hanno iniziato a infiltrarsi nel territorio russo e a espandere la loro influenza. Tutto sembra procedere senza intoppi dal loro lato, ma il presidente Zelensky ha una prospettiva diversa riguardo a Donetsk.

In un recente discorso video, Zelensky ha annunciato che le forze ucraine hanno conquistato ulteriori territori nella regione russa di Kursk. Questi territori confinano con l'Ucraina e Zelensky ha notato un aumento dei prigionieri di guerra russi, potenzialmente per futuri scambi.

"Bravo, soldati! Siete voi che ci aiutate a recuperare i nostri connazionali dalla prigionia russa," ha detto Zelensky. L'ultimo scambio si è svolto la settimana precedente. Le forze ucraine sono entrate nel territorio russo l'8 agosto.

Zelensky ha affermato che l'offensiva di Kursk sta scoraggiando la Russia dall'aumentare la pressione esistente sulla regione ucraina orientale di Donetsk, poiché deve deviare le risorse per difendere il proprio territorio. Tuttavia, la pressione a Donetsk non è ancora diminuita. Gli analisti militari occidentali attribuiscono progressi alle truppe russe nel distretto di Pokrovsk. Zelensky ha riconosciuto anche le sfide.

"La situazione a Donetsk è incredibilmente difficile, con l'offensiva principale russa e le forze più numerose concentrate lì," ha detto Zelensky. "La resistenza di ciascuna delle nostre unità e la nostra capacità di annientare l'occupante sono ora fondamentali."

I residenti di Pokrovsk sono invitati ad evacuare. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione della città in vista dell'imminente avanzata delle truppe russe. Più di 38.000 persone vivono lì, comprese 1.900 bambini. Il capo dell'amministrazione militare di Donetsk, Vadym Filashkin, ha dichiarato che tutte le banche di Pokrovsk sarebbero state chiuse dal lunedì successivo, con solo gli sportelli automatici rimasti operativi.

Per la Russia, catturare Pokrovsk, a causa della sua importanza come snodo ferroviario, è l'obiettivo successivo nel conflitto in corso contro l'Ucraina da oltre due anni e mezzo. L'obiettivo principale di Mosca è sottomettere completamente la regione di Donetsk, già perlopiù occupata, sotto il controllo russo. Le forze russe hanno recentemente conquistato diversi insediamenti nell'est dell'Ucraina.

