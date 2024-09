L'Ucraina aumenta il suo bilancio di 10 miliardi di euro per finanziare il suo personale militare

Ucraina Implementa un Bilancio Straordinario di Oltre 10 Miliardi di Euro, Principalmente Destinato alle Spese Militari L'Ucraina ha autorizzato un bilancio aggiuntivo di oltre 10 miliardi di euro, con un focus principale sulle spese militari. Questo aumento del bilancio aumenterà le spese di circa il 13% a circa 81 miliardi di euro, stabilendo un nuovo record per l'Ucraina. Questi aggiustamenti finanziari sono stati resi necessari per garantire che i soldati ricevano i loro bonus mensili al fronte, tra le altre ragioni.

11:36 Sharma: Gli Aerei F-16 Potrebbero Non Portare il Cambiamento Atteso Il presidente ucraino Zelenskyj sta facendo pressioni per ottenere 128 caccia F-16 per conquistare la supremazia nell'aria. Tuttavia, solo circa 60 sono stati accettati dai alleati occidentali, che non raggiungono la quantità desiderata. Nonostante ciò, Kavita Sharma, una corrispondente di ntv, vede questo come un successo poiché il processo di consegna e formazione dei piloti è iniziato. Tuttavia, sono già emersi problemi con l'arsenale.

11:16 L'Intelligence Ucraina Conferma l'Attacco al Deposito di Munizioni Una fonte affidabile del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha informato il Kyiv Independent che l'attacco al grande deposito di munizioni a Toropez, in Russia, della scorsa notte è stato eseguito dall'Ucraina. Il deposito avrebbe ospitato missili balistici, compresi gli Iskander, missili antiaerei, munizioni d'artiglieria e bombe da crociera. La fonte ha commentato che "il deposito non esiste più", a parte l'impatto dei droni ucraini, che ha scatenato un "enorme esplosione". L'SBU, insieme ai suoi alleati militari, continua a lavorare per eliminare le capacità missilistiche del nemico, responsabili della distruzione delle città ucraine. Sono in corso i piani per ripetere attacchi simili ad altre strutture militari russe.

10:49 I Produttori di Droni Ucraini Sono Eligibili per i Contratti di Ramstein I produttori di droni ucraini hanno ricevuto l'opportunità di partecipare alle gare d'appalto organizzate dalla Coalizione dei Droni nel formato di Ramstein. Il Ministero della Difesa ucraino ha annunciato che la serie di gare d'appalto comprenderà due lotti: uno per la produzione di droni in prima persona (FPV) e un altro per i droni intercettori. Il ministero considera questa invitazione a offrire un importante stimolo per la produzione ucraina. Tutti i preventivi verranno valutati dai membri della Coalizione dei Droni. I concorrenti vincitori riceveranno ordini per ulteriori trial. Se avranno successo, gli stati di Ramstein prevedono di commissionare i vincitori per la produzione di droni.

10:27 Emergono Prove Video dell'Attacco al Magazzino di Munizioni Russo Nonostante il Cremlino non l'abbia ancora confermato, il governatore della regione di Tver ha riferito tramite Telegram di un attacco con droni ucraini che ha causato un incendio in un presunto grande deposito di armi e munizioni. Gli abitanti sono stati evacuati e circolano online video del rogo.

09:39 Diversi Morti a Kharkiv e Saporischschja La città ucraina di Kharkiv ha subito un altro pesante raid aereo russo il giorno precedente. Le esplosioni delle bombe guidate si sono verificate in vari distretti, causando nove feriti. Si tratta della continuazione dei recenti modelli di attacchi ai civili. La domenica scorsa, un preciso bombardamento ha causato la morte di una donna e il ferimento di 43 persone, tra cui 4 bambini. Ci sono state anche incursioni aeree russe nei insediamenti dell'Oblast di Saporischschja, con due vittime.

08:46 Le Strutture Energetiche di Sumy Sottoposte a Un Altro Attacco da Parte dei Droni Russi Secondo i resoconti ufficiali, i droni russi hanno attaccato le strutture energetiche della città ucraina di Sumy. I primi resoconti indicano che non ci sono state vittime, ma gli attacchi ripetuti hanno gravemente stressato il sistema energetico. Solo due giorni fa, la Russia ha attaccato l'infrastruttura energetica a Sumy e nelle aree circostanti con razzi e droni, causando momentanei blackout per oltre 280.000 case, come riferito dal Ministero dell'Energia.

08:27 Lo Stato Maggiore Ucraino Rapporta 1.130 Perdite Russi Il Giorno Precedente Secondo lo Stato Maggiore ucraino, 1.130 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Dal febbraio 2022, quando la Russia ha iniziato la sua invasione su larga scala, l'Ucraina ha documentato un totale di 637.010 perdite nemiche. Le forze ucraine affermano di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e 6 carri armati nelle ultime 24 ore.

07:55 L'Ucraina Finalizza i Piani di Distribuzione per gli Aerei F-16 La Forza Aerea Ucraina ha finalizzato gli accordi per il dispiegamento dei caccia F-16 occidentali. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha menzionato nel suo discorso serale che tutti i compiti assegnati per il ministero e l'esercito sono stati dettagliati. Le discussioni tra il Comando della Forza Aerea si sono concentrate sull'ampliamento della flotta aerea e sull'espansione della formazione dei piloti. Molte voci a Kyiv insistono per una formazione di base più completa dei piloti, poiché il curriculum attuale dura solo 40 giorni. L'Ucraina riceverà circa 60 aerei F-16, ma solo pochi sono stati consegnati finora.

07:19 La Russia Rapporta gli Attacchi dei Droni Ucraini in diverse Regioni La Russia riferisce di attacchi con droni ucraini in diverse regioni. La difesa aerea ha intercettato 54 droni ucraini in cinque regioni russe durante la notte, secondo TASS, citando il Ministero della Difesa. Mezzo dei droni è stato abbattuto nella regione di confine di Kursk, con gli attacchi rimanenti che si sono verificati nelle regioni di confine di Bryansk e Belgorod, sowie den westlichen Regionen von Smolensk und Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver a nord di Mosca, dove le autorità locali e i blogger militari hanno riferito di un attacco con droni a un grande deposito di munizioni che ha scatenato un incendio nella città di Toropets, causando l'evacuazione dei residenti.

06:57 Blogger Militare: Deposito di Munizioni Russo in Toropets Soffre Gravi DannSecondo i blogger militari, un attacco ucraino alla città russa di Toropets nella regione di Tver ha provocato un incendio in un deposito di munizioni carico di tonnellate di munizioni e razzi. Il deposito, secondo i blogger, è stato ampliato di recente e ora ospita 42 bunker fortificati e 23 magazzini e officine. Igor Girkin, un ex operativo dei servizi segreti russi, ha dichiarato che il controllo nella regione è ancora saldo, ma i blogger militari ucraini concludono dai loro dati che sono stati inflitti danni significativi, in particolare sui bunker più recenti.

06:20 Vice Capogruppo Parlamentare dei Verdi Accusa AfD e BSW di Diffondere Propaganda RussaIl vice capogruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, ha richiesto un dibattito continuo nel Bundestag riguardo alle operazioni di influenza russa in Germania. "Le analisi dei documenti interni della fabbrica di propaganda russa SDA mostrano un quadro chiaramente fuorviante su come le entità russe stanno manipolando la nostra democrazia, i discorsi pubblici e le elezioni", dice von Notz. "Con AfD, BSW e altri compagni che diffondono i narrativi russi negli ambiti pubblico e parlamentare, si stanno forgiando alleanze dannose per compromettere gli interessi tedeschi collettivamente. Sono prese di mira, monitorate e tentati di screditare coloro che sostengono l'Ucraina."

05:42 Troll Russi Distribuiscono Video Falsi su Kamala HarrisStando a una ricerca del gigante tecnologico Microsoft, gli attori russi hanno intensificato la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Un gruppo associato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha rilasciato due video falsi a partire dalla fine di agosto per screditare la campagna di Harris e quella del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un gruppo di sostenitori di Harris che attaccano un partecipante a una presunta manifestazione di Trump. Il secondo video presenta un attore che diffonde la falsa affermazione che Harris abbia ferito un bambino in un incidente nel 2011, lasciandolo ferito e abbandonando la scena. Entrambi i video stanno apparentemente attirando molta attenzione.

05:19 Esplosioni e Incendio a Tver, RussiaUn attacco con drone ucraino ha scatenato un incendio nella regione russa di Tver, secondo fonti russe. I detriti di un drone ucraino distrutto hanno causato un incendio a Tver, portando all'evacuazione parziale dei cittadini, come annunciato dal governatore di Tver, Igor Rudenya, tramite Telegram. I servizi di emergenza sono attualmente impegnati a domare l'incendio. Il bersaglio esatto dell'esplosione non è ancora stato identificato. Le forze di difesa aerea russe rimangono impegnate a respingere un "attacco massiccio di droni" sulla città. Secondo un rapporto del 2018 dell'agenzia di stampa russa RIA, la città di Tver, con una popolazione di oltre 11.000 abitanti, funge da sito di stoccaggio per i razzi, le munizioni e gli esplosivi russi.

03:57 Governatori Russi Segnalano Attacchi di DroniL'Ucraina sta prendendo di mira diverse regioni dell'Occidente russo utilizzando droni, secondo i governatori locali russi. Sono stati intercettati sette droni ucraini nella regione di Smolensk, al confine con la Bielorussia, secondo il post di Telegram del governatore Vasily Anochin. Un drone è stato abbattuto sulla regione di Orjol, annunciato il governatore Andrei Klichkov tramite Telegram. Almeno 14 droni d'attacco ucraini sono stati neutralizzati sulla regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina, secondo il post di Telegram del governatore Alexander Bogomaz. Il governo ucraino ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira l'infrastruttura militare, energetica e di trasporto che sostiene gli sforzi bellici di Mosca.

02:56 Commercio Triangolare: Washington Indaga sul Commercio di Uranio con la CinaIl governo degli Stati Uniti sta indagando sulla possibile evasione del divieto di importazione di uranio russo negli Stati Uniti attraverso la Cina. Si sospetta che la Cina stia acquistando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta contemporaneamente la propria produzione negli Stati Uniti, come riportato da Reuters da fonti governative. "Siamo preoccupati per la possibilità di eludere il divieto di importazione di uranio russo", ha detto Jon Indall dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti (UPA). "Siamo preoccupati per l'interruzione dell'approvvigionamento di uranio russo e improvvisamente tutto il materiale proviene dalla Cina. Abbiamo chiesto al Dipartimento del Commercio di indagare su questo." Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha risposto immediately a una richiesta di commento.

01:54 Fonti Interno: Gli Stati Uniti Riforniranno le Riserve Strategiche di PetrolioIl governo degli Stati Uniti sta pianificando di rifornire le sue riserve strategiche di petrolio, secondo una fonte interna. Gli Stati Uniti si sono prefissati l'obiettivo di acquisire fino a sei milioni di barili di petrolio, considerato il prezzo basso, ha detto un individuo a conoscenza della questione. In caso di successo, questo acquisto sarebbe il più grande dal rilascio significativo del 2022. In risposta all'aumento dei prezzi della benzina seguiti all'invasione russa dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha scaricato grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche nel 2022, che è stato poi il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia".

00:45 Due Morti e Cinque Feriti nell'Attacco a SaporishshiaLa Russia ha attaccato la regione di Saporishshia durante la notte, causando almeno due morti e cinque feriti, secondo il governatore Ivan Fedorov. Fedorov ha specificato in seguito che la Russia aveva lanciato un pesante attacco contro la comunità di Komyshuvakha nella regione. Sono state danneggiate anche diverse case e una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza sono ancora sulla scena e si stanno valutando l'entità dei danni, come riportato dal "Kyiv Independent".

23:38: L'Ambasciatore USA all'ONU conferma di aver visto il piano di pace di ZelenskyL'Ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU Linda Thomas-Greenfield ha riconosciuto di aver visto il nuovo "piano di pace" del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo "European Pravda", questa rivelazione è stata fatta durante una conferenza stampa alla sede dell'ONU. "Abbiamo dato un'occhiata al piano di pace del Presidente Zelensky. Pensiamo che proponga una strategia che potrebbe funzionare. Dobbiamo capire come fare parte di questo", ha dichiarato Thomas-Greenfield. L'Ambasciatore USA ha espresso ottimismo per i progressi nelle trattative di pace, anche se senza offrire ulteriori dettagli. È probabile che si riferisca al "piano di vittoria", una strategia annunciata da Zelensky lo scorso mese sul fronte ucraino.

22:29: Allarme falso in Lettonia: violazione dello spazio aereo causata dalla migrazione degli uccelliÈ stato scatenato un falso allarme in Lettonia quando è stato segnalato un presunto aereo straniero che invadeva lo spazio aereo del paese. L'oggetto straniero, che proveniva dal vicino Belarus e attraversava il confine orientale della Lettonia vicino a Kraslava, è stato identificato come un gruppo di uccelli. L'agenzia di stampa Leta ha riferito questo sviluppo, citando l'Aeronautica lettone. In precedenza, il ministro della Difesa a Riga aveva emesso un avvertimento sulla presenza di un aereo straniero, che ha attivato gli intercettori NATO per monitorare lo spazio aereo. Tuttavia, non sono state rilevate oggetti dannosi.

21:59: Moldova e Germania rafforzano la cooperazione in materia di cybersecurityL'obiettivo di Moldova e Germania è quello di rafforzare la loro resistenza contro la "guerra ibrida di Putin" attraverso un'alleanza sulla cybersecurity. Il Presidente russo Vladimir Putin, con l'obiettivo di utilizzare la guerra ibrida per destabilizzare l'Europa, soprattutto la Moldova, è stato affrontato dal Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau. "Quindi non ci nascondiamo, ma rafforziamo i nostri sforzi". Offrendo risorse informatiche, facilitando lo scambio di informazioni e organizzando programmi di formazione, il loro obiettivo è quello di proteggere la Moldova dagli attacchi informatici e scoraggiare la disinformazione.

Le preoccupazioni per la guerra cibernetica stanno aumentando mentre l'Ucraina accusa l'intelligence russa di attacchi informatici alle infrastrutture critiche.

In risposta alla minaccia crescente della guerra cibernetica, l'Ucraina ha invitato i suoi alleati occidentali a fornire ulteriore assistenza in materia di cybersecurity.

