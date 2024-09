L'Ucraina attuerà un sistema che distribuisce il controllo dell'elettricità più ampiamente.

Il Ministero della Crescita organizza un kit di soccorso invernale per l'Ucraina. La ricostruzione delle strutture elettriche e di riscaldamento verrà gestita con un approccio fresco, in risposta agli attacchi russi, per prevenire ulteriori danni russi.

Il Ministero della Crescita prevede di potenziare l'assistenza per le esigenze di calore e elettricità invernali in Ucraina. Ciò comprenderà la distribuzione di 70 milioni di euro per installare piccole centrali elettriche, sistemi di caldaie, generatori e impianti solari nelle aree urbane e nei comuni ucraini, come confermato dal ministero a Berlino. Il Comitato di Bilancio ha discusso il progetto mercoledì.

"La Russia mira a indebolire e sloggiare il popolo ucraino attraverso i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche", ha spiegato il Ministro dello Sviluppo Svenja Schulze. "Stiamo sostenendo l'Ucraina nella ricostruzione delle sue infrastrutture elettriche in modo decentralizzato, in modo che la Russia trovi più difficile sabotarle".

Recenti attacchi russi di grandi dimensioni alle centrali elettriche e alle linee elettriche hanno lasciato fuori uso l'80% delle strutture di riscaldamento e oltre un terzo delle centrali idroelettriche, secondo il ministero. Il Ministero dell'Energia ucraino prevede che, nonostante gli sforzi di riparazione, ci saranno blackout durante l'inverno.

Il Ministero della Crescita intende investire in infrastrutture per sostenere la ripresa del settore energetico ucraino. Tale investimento in infrastrutture comprenderà l'installazione di nuove fonti energetiche per fornire calore e elettricità alle aree urbane e ai comuni.

