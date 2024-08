- L'Ucraina attende con ansia la consegna dell'assistenza promessa di un miliardo di dollari, come menzionato da Zelensky.

**L'Ucraina attende con ansia la rapida distribuzione dell'aiuto occidentale promesso, che include l'accesso ai fondi bloccati nei beni dello stato russo, come dichiarato dal Presidente Volodymyr Zelensky. Nonostante i numerosi dichiarazioni politiche degli alleati a Kyiv e quelle ancora in arrivo, Zelensky ha sottolineato nel suo discorso serale: "Abbiamo bisogno di un piano solido in azione". La sopravvivenza dell'Ucraina richiede l'utilizzo dei guadagni dei beni russi per contrastare il nemico. "I dialoghi sono durati troppo a lungo e ora abbiamo bisogno di decisione".

I sette principali paesi industrializzati occidentali (G7) hanno confermato nuovi aiuti finanziari per Kyiv durante il loro summit di giugno. Il prestito da $50 miliardi sarà garantito dai pagamenti di interessi sui beni russi confiscati.

Conflitto intenso in corso in Ucraina

Nel frattempo, le truppe russe hanno continuato i loro attacchi per espandere i loro territori intorno al Donbass. Secondo lo Stato Maggiore di Kyiv, ci sono state aspre battaglie intorno a Pokrovsk. Sono state segnalate anche intense combattimenti a Torez, dove le truppe russe sono state apparentemente rinforzate da attacchi aerei con bombe plananti. Tuttavia, questi dettagli non sono stati confermati in modo indipendente.

"Stiamo monitorando i movimenti del nemico e rinforzando la nostra posizione", ha detto Zelensky. Ha esortato gli alleati occidentali a consegnare le armi e le munizioni promesse il prima possibile. "È vitale per la nostra difesa".

Kyiv prosegue con le offensive a Kursk

Le forze ucraine hanno fatto progressi nel territorio russo di Kursk. "Abbiamo il controllo su alcune regioni", ha detto Zelensky, senza fornire ulteriori dettagli. Ha anche riconosciuto i soldati ucraini a Kursk "per aver ulteriormente rafforzato il nostro vantaggio" - un termine sottile per l'acquisizione di più prigionieri russi, che verranno scambiati con i prigionieri ucraini trattenuti in Russia.

La Russia e l'Ucraina scambiano regolarmente i prigionieri di guerra. Nella prima fase dell'operazione, l'Ucraina ha catturato numerosi prigionieri mentre il lato russo ha schierato unità inesperte e male equipaggiate.

L'aeronautica ucraina colpisce i bersagli a Kursk

Il capo dell'Aeronautica Ucraina Mykola Oleschchuk ha riferito missioni riuscite dei suoi caccia contro le posizioni e le concentrazioni di truppe russe nella regione occidentale russa di Kursk. Tuttavia, questi dettagli non sono stati confermati in modo indipendente.

Le unità russe ora utilizzano case abbandonate come parte delle loro fortificazioni. Tuttavia, Oleschchuk ha dichiarato sulla piattaforma Telegram, "Li vediamo, sappiamo tutto". "Le nostre bombe precisi ti troveranno ovunque tu vada".

Le bombe precisi si riferiscono alle bombe guidate plananti. Due importanti ponti sul fiume Seim sono stati distrutti dai caccia durante l'avanzata nella regione di Kursk.

Oleschchuk non ha rivelato i tipi di aerei utilizzati dall'Ucraina per i suoi attacchi. Secondo gli analisti militari ucraini, i caccia F-16 promessi dall'Occidente non sono ancora stati schierati. L'Ucraina mantiene ancora i caccia di epoca sovietica MiG-29 nel suo inventario.

Secondo le fonti ucraine, sono stati segnalati attacchi aerei russi in insediamenti ancora sotto il controllo russo nella regione. Nel corso della giornata, lo Stato Maggiore di Kyiv ha riferito 17 attacchi aerei russi con 27 bombe guidate contro i villaggi russi. Questi reclami non sono stati confermati in modo indipendente.

