L'Ucraina arruola costantemente 30.000 uomini ogni mese, incontrando una sfida significativa.

In Ucraina, di recente, un rapporto indica che una recente mobilitazione ha portato numerosi uomini a unirsi alla difesa contro l'invasione russa. Tuttavia, sul campo, i comandanti esprimono preoccupazioni per gli individui non addestrati con basso morale, che portano a complicazioni sul campo di battaglia.

Secondo il "Financial Times", citando alti funzionari ucraini, circa 30.000 soldati sono stati arruolati ogni mese dal mese di maggio, quando è stata implementata una nuova legge sulla coscrizione. Questo numero è simile alla presunta mobilitazione mensile della Russia, data la sua popolazione più grande, secondo gli esperti.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni dal lato ucraino riguardo all'addestramento e alla motivazione insufficienti tra questi nuovi recluti. Ciò porterebbe a ritirate sotto il fuoco o a feriti o morti in combattimento.

Quattro comandanti, un deputy commander e numerosi soldati di quattro brigate hanno espresso le loro preoccupazioni. Hanno dichiarato che mancavano le abilità di combattimento di base, con il 50-70% dei nuovi truppe di fanteria uccisi o feriti entro pochi giorni dal loro primo dispiegamento.

Un deputy commander della 72ª brigata meccanizzata ha commentato al "Financial Times" che molti nuovi recluti scappano di corsa alla vista del fuoco d'artiglieria in arrivo. La brigata è stata stanziata nella città altamente contestata di Wuhledar per un lungo periodo, anche nota come "baluardo della resistenza ucraina".

Un comandante di Kurachowe ha commentato: "Alcuni uomini si bloccano per la paura e si rifiutano di sparare al nemico, poi sono quelli che tornano in sacchi per cadaveri o gravemente feriti". A Wuhledar e Kurachowe, le forze russe hanno recentemente fatto progressi.

Dal mese di maggio, gli uomini ucraini tra i 25 e i 60 anni devono registrarsi e possono essere arruolati, spesso contro la loro volontà. Alcuni temono gli incontri con i team di reclutamento per strada. Altri fuggono dal paese o vengono trattenuti mentre ci provano. Gli uomini ucraini di età per la coscrizione sono generalmente proibiti dal lasciare il paese.

D'altra parte, molti uomini sono ansiosi di difendere l'Ucraina contro gli invasori russi. Anche in Polonia, si dice che migliaia di ucraini si siano offerti volontari per unirsi a una brigata addestrata dall'esercito polacco.

Inoltre, la mancanza di equipaggiamento rappresenta un ostacolo nell'equipaggiamento di questi nuovi soldati e nel rafforzamento delle unità esistenti, nonché nella creazione di nuove brigate di diverse migliaia di soldati. I resoconti da Kyiv suggeriscono che gran parte di questo equipaggiamento dovrebbe essere fornito dall'Occidente.

Il colonnello esperto Reisner ha menzionato che l'Ucraina mira a diventare "capace offensivamente" di nuovo, con l'obiettivo di creare dieci nuove brigate entro il 2025, con 160-169.000 soldati. Tuttavia, il presidente Zelenskyy ha indicato che attualmente sono disponibili solo attrezzature militari pesanti come carri armati e veicoli corazzati dall'Occidente per equipaggiare quattro nuove brigate.

