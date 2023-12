L'Ucraina arresta un alto funzionario del Ministero della Difesa con l'accusa di aver sottratto 40 milioni di dollari

L'SBU afferma che il funzionario ha firmato un accordo con una speciale società di esportazione per l'acquisto di un lotto all'ingrosso di proiettili di artiglieria nel dicembre dello scorso anno.

Tuttavia, in seguito è stato firmato un contratto più favorevole per la fornitura con lo stesso produttore, che non coinvolgeva intermediari. Secondo l'SBU, questo ha accorciato significativamente i tempi di consegna e ridotto il costo dei prodotti.

Secondo l'SBU, il funzionario della difesa ha esteso il contratto originale - più costoso - e i fondi per un totale di 1,5 miliardi di grivna ucraina (40 milioni di dollari) sono stati trasferiti sui conti di una società di intermediazione straniera affiliata.

L'SBU afferma di aver trovato documenti che confermano l'attività illegale. Il funzionario rischia fino a 15 anni di carcere se riconosciuto colpevole.

Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che sta adottando misure per cercare di recuperare i fondi.

Secondo il capo del Dipartimento Stampa e Informazione del Ministero della Difesa ucraino, Illarion Pavliuk, si trattava di un contratto in cui il pagamento era stato effettuato, ma non era stata effettuata alcuna consegna. Di conseguenza, ha dichiarato che i legali stanno valutando le opzioni per risolvere il contratto e recuperare i fondi.

A settembre, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il suo Ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, citando la necessità di "nuovi approcci" in seguito a una serie di scandali di corruzione che hanno coinvolto il Ministero della Difesa ucraino.

Al suo posto è stato nominatoRustem Umerov, ex deputato del popolo ucraino.

Il mese successivo, la CNN ha riferito che gli Stati Uniti stavano sempre più sollecitando l'Ucraina a fare di più per combattere la corruzione governativa. I funzionari hanno dichiarato che Washington ha emesso diversi avvisi a Kiev, indicando che alcuni tipi di aiuti economici statunitensi saranno legati ai progressi dell'Ucraina nella riforma delle istituzioni.

Zelensky ha cercato di rispondere alle preoccupazioni sulla corruzione quando si è recato a Washington DC e ha incontrato i senatori statunitensi questo mese. La questione è diventata più urgente anche dopo che l'UE ha accettato di aprire i colloqui di adesione con l'Ucraina.

Natasha Bertrand, Alex Marquardt, Josh Pennington, Jonny Hallam e Tim Listerdella CNN hanno contribuito con i loro servizi.

Fonte: edition.cnn.com