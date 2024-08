L'Ucraina annuncia progressi nelle operazioni offensive nella regione di Kursk controllata dalla Russia.

Egli mira a catturare numerosi residenti nel villaggio di Mala Loknya, situato a circa 13 chilometri oltre il confine. Zelensky aveva precedentemente suggerito che i prigionieri dovrebbero essere scambiati con i soldati ucraini imprigionati in Russia.

L'esercito ucraino ha avviato un attacco a sorpresa nella regione di confine di Kursk l'6 agosto. Secondo i dati di Syrsky di giovedì, hanno conquistato oltre 1000 chilometri quadrati di territorio e 82 insediamenti, avanzando di "35 chilometri nel territorio russo".

L'obiettivo, in parte, include l'applicazione di pressione sulla Russia per impegnarsi in un "processo di negoziazione equo" data la conflitto russo in Ucraina, come consigliato dal consulente del Presidente Michailo Podoliak venerdì.

D'altra parte, la Russia ha dichiarato che cinque luoghi aggiuntivi nella regione confinante di Belgorod saranno evacuati a partire da lunedì. Secondo il Governatore Vyaсheslav Gladkov, segnalato tramite il servizio di messaggistica Telegram, l'accesso a questi luoghi vicino al confine ucraino sarà limitato. L'accesso a un ulteriore luogo sarà anche temporaneamente proibito.

