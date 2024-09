L'Ucraina amplifica notevolmente la produzione di armi

Ucraina: Aumentata la Produzione di Armi, Conferma il Governo

I dati del governo mostrano che l'Ucraina ha notevolmente aumentato la produzione di armi quest'anno. Il Primo Ministro Denys Schmyhal ha riferito a Kyiv che durante i primi otto mesi del 2024, la nazione ha raddoppiato la produzione di armi rispetto all'anno precedente. Schmyhal ha dichiarato: "Abbiamo più che raddoppiato la produzione di armi rispetto al 2023". L'Ucraina mira a costruire più di un milione di droni entro la fine dell'anno. Schmyhal ha aggiunto: "Stiamo procedendo. La produzione di droni sta aumentando".

14:23 Analista della Difesa Loda "Saggia Decisione" di Scholz

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz si fa portavoce della pace con la Russia, incontrando un notevole dissenso tra i circoli politici. Tuttavia, l'esperto di difesa Ralph Thiele loda l'iniziativa di Scholz e ne esorta la celerità. Dopo il contrattacco di Kursk, l'Ucraina si trova di fronte al pericolo di una breakthrough nelle sue linee difensive.

13:52 Istituto di Economia di Kiel Lancia l'Allarme: le Spese per la Difesa "Criticamente Inadeguate"

Gli studiosi dell'Istituto di Economia di Kiel affermano che le spese tedesche per la difesa sono "criticamente inadeguate" rispetto alla minaccia russa. "Despite the promises of shifting gears, the gap between Germany's and Russia's military capabilities remains vast," remarks the institute. Gli studiosi raccomandano un budget per la difesa perpetuo di almeno 100 miliardi di euro. L'autore dello studio Guntram Wolff afferma: "La Russia sta emergendo come una minaccia sempre più significativa per la NATO. Nel frattempo, stiamo procedendo a un ritmo insolito nell'essenziale rafforzamento per la deterrenza". Attualmente, il governo tedesco lotta per sostituire le armideployed in Ucraina. Il deposito di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria si è più che dimezzato.

12:25 "Differenza Rilevante" tra Putin e Lavrov

L'Ucraina continua a chiedere il consenso dell'UE e degli Stati Uniti per l'utilizzo di armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi approvano questo, inclusi i caccia promessi.

12:59 La Russia Annuncia la Cattura di Quattro Altre Città nel Donetsk

L'esercito russo afferma di aver conquistato quattro città in più nella regione del Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Il Gruppo di Forze del Sud ha catturato Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo dell'Est afferma Wodiane, e il Gruppo Centrale costringe Halyzynivka, secondo il ministero della Difesa russo. Questi rapporti non possono essere verificati in modo definitivo. Gli osservatori militari ucraini hanno segnalato almeno tre delle città (tutte tranne Hryhoriwka) come occupate. L'Ucraina si trova sotto una forte pressione sul suo fronte orientale.

12:20 Mosca Riconosce Solo un Interlocutore per le Trattative

In giugno, una conferenza per la pace si è tenuta in Svizzera senza la partecipazione della Russia. Ora, il Cancelliere Olaf Scholz segnala la disponibilità a trattare con il Presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, la risposta del Cremlino? Il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov dimostra sforzi diplomatici, ma non con l'Europa, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: la Russia Continua ad Usare Armi Chimiche

Le autorità ucraine avvertono dell'uso ricorrente da parte delle forze russe di armi chimiche in Ucraina. Il comando militare ucraino condivide su Facebook che le forze russe hanno utilizzato 447 munizioni contenenti sostanze chimiche e agenti chimici bellici solo ad agosto, e 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il comando militare ucraino riconosce anche la consegna di truppe russe di agenti chimici proibiti e l'uso di composti chimici non identificati. Si afferma inoltre che "La Russia sta così flagrantemente violando i principi della guerra e sta ignorando i principi e gli impegni della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, della Produzione, dell'Accumulo e dell'Uso di Armi Chimiche e sulla loro Distruzione".

11:19 Ufficio del Presidente a Kyiv: Autorizzazione per Attaccare i Depositi Russi

Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino sottolinea la richiesta del suo paese agli alleati occidentali per l'autorizzazione all'utilizzo delle loro armi contro i bersagli profondi nel territorio russo. Andriy Yermak spiega: "È necessario colpire i depositi di missili in Russia". "La difesa non è un'escalation". Si tratta di prevenire il terrore, scrive Yermak su Telegram. I paesi occidentali esitano a validare l'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite sul territorio russo, a causa dei timori di essere coinvolti nel conflitto.

10:53 Incendi e Feriti - La Russia Lancia con Migliaia di Droni e Due Missile

Nella notte, l'attacco russo con droni e missili ha causato feriti e danni alle costruzioni, secondo i resoconti ufficiali. La difesa aerea ha abbattuto 38 dei 46 droni russi su 13 regioni durante l'attacco notturno, secondo il resoconto dell'aeronautica su Telegram. La Russia ha anche lanciato due missili durante l'attacco. L'attacco ha preso di mira le strutture energetiche in otto regioni ucraine, secondo il ministero dell'energia a Kyiv, causando interruzioni alle linee ad alta tensione e alle sottostazioni.

10:27 Lo shockante cambio matrimoniale della difensora dei diritti dei bambini russa: Lvova-Belova lascia il marito prete ortodosso per un oligarca In precedenza celebrata come l'emblema della donna russa, Maria Lvova-Belova, difensora dei diritti dei bambini russa, era sposata con un prete ortodosso dal 2003. I media di propaganda spesso mostravano la coppia che discuteva dei valori tradizionali, della fede cristiana e delle loro esperienze nell'allevare numerosi figli. Nel 2023, è stata implicata dalla Corte penale internazionale, insieme a Putin, per il trasferimento illegale di bambini dall'Ucraina. Tuttavia, i recenti rapporti di Verstka raccontano una storia diversa. Sembra che la fede di Lvova-Belova nella tradizione e il suo devotion al coniuge prete non fossero così saldi come sembravano. Ha sposato, infatti, il ricco oligarca Konstantin Malofeev, noto per la sua affiliazione con la TV cristiana politicamente orientata Tsargrad TV e per la sua ferma difesa della monarchia e del conflitto russo in corso.

09:32 Iniziati gli esercizi "Oceano-2024": la flotta russa torreggia sui mari internazionali Secondo i rapporti da Mosca, la marina russa sta intraprendendo manovre su larga scala note come "Oceano-2024". Più di 400 navi da guerra, comprese le sottoversioni, insieme a oltre 90.000 personale navale di diverse unità, parteciperanno agli esercizi fino al 16 settembre. Gli esercizi si svolgeranno in diverse regioni della Russia, come il Mar Baltico, l'Oceano Artico, il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo, dove la Russia mantiene una base militare nella città siriana di Tartus.

09:10 Incidente tragico in una pipeline di petrolio a Orenburg: due morti nell'incendio L'agenzia di stampa TASS ha annunciato due decessi in un incendio in una pipeline di petrolio nella regione russa di Orenburg. La causa dell'incendio è ancora in corso di indagine e il momento esatto dell'incidente rimane incerto. Sono state segnalate voci non verificate sull'incidente su alcuni canali Telegram russi in precedenza nella giornata di lunedì.

08:43 Shoigu conferma la posizione della Russia sulle trattative con l'Ucraina Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha dichiarato che la Russia non intraprenderà trattative con l'Ucraina fino al ritiro delle truppe ucraine dai territori russi. In precedenza, il portavoce del Cremlino, Peskov, aveva già escluso qualsiasi trattativa.

08:14 Riprendono i voli negli aeroporti di Mosca dopo una breve interruzione I voli negli aeroporti di Mosca, compresi quelli di Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo, sono ripresi, secondo l'autorità per l'aviazione russa, Rosaviatsiya. L'autorità per l'aviazione ha segnalato la sospensione dei voli a causa degli attacchi dei droni ucraini nella regione di Mosca il lunedì.

07:43 Scholz stabilisce le condizioni per la partecipazione della Russia a una possibile conferenza per la pace Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha stabilito le condizioni per la partecipazione della Russia a una possibile conferenza per la pace per l'Ucraina. Durante un discorso a un evento dell'SPD lunedì sera, Scholz ha sottolineato la necessità di esplorare i modi per uscire dal conflitto mentre si fornisce supporto militare all'Ucraina contro l'aggressore, la Russia. Ha sostenuto un'altra conferenza per la pace, come il comando ucraino, ma con una condizione - la Russia deve cessare gli attacchi. "Le trattative sono inconcepibili se chi è seduto al tavolo continua ad aggredire", ha detto Scholz, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, che ha sostenuto ulteriori territori ucraini a nome della pace.

07:18 Le accuse di Fico di fascismo nell'esercito ucraino vengono esaminate Il governo ucraino ha espresso confusione e stupore per le affermazioni di fascismo all'interno del suo esercito da parte del primo ministro slovacco Robert Fico. Reuters ha riferito delle richieste di Fico a Kyiv di prendere provvedimenti per purgare il suo esercito dal "fascismo". Il ministero degli Esteri ucraino ha rilasciato una dichiarazione, sostenendo che i soldati ucraini combattono per le loro famiglie, le loro case e le loro terre, mentre difendono l'Europa e il mondo libero dall'aggressione russa. Ha anche menzionato le immense perdite subite dagli ucraini nella loro lotta contro il nazismo nel 20 ° secolo. Le accuse di Fico di fascismo rispecchiano la propaganda che spesso etichetta i leader ucraini come nazisti, sebbene solo il 2,4% dei voti sia andato ai partiti di estrema destra nelle elezioni ucraine del 2019. Lo storico Timothy Snyder evidenzia tratti fascisti nel sistema di Putin.

06:56 Vorobyov corregge i dati sulle vittime dello strike dei droni ucraini a Mosca Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha aggiornato il suo primo rapporto sulla morte di un bambino in uno strike dei droni ucraini sulla capitale russa. In un post su Telegram, ha chiarito che una donna era stata uccisa e tre civili erano rimasti feriti, citando incertezze nel primo rapporto. Vorobyov ha anche menzionato che 43 persone erano state temporaneamente ricoverate a causa dell'incidente.

06:25 Greenpeace intende indagare sui crimini ambientali commessi dalla Russia in Ucraina Greenpeace sta riaprendo il suo ufficio a Kyiv per aiutare la ricostruzione dell'Ucraina e indagare sui crimini ambientali causati dall'invasione russa. Greenpeace collabora con le organizzazioni ambientali locali per documentare i danni, che includono la persecuzione degli ambientalisti ucraini e l'inquinamento delle fonti d'acqua dell'Ucraina. L'organizzazione mira ad accelerare la ripresa ambientale dell'Ucraina utilizzando fonti di energia pulita dal sole e dal vento.

06:02 Russia: La Regione di Mosca Piange un GiovaneSecondo i resoconti russi, una giovane vita è stata persa in un attacco con drone ucraino nella regione di Mosca. Il governatore Andrei Vorobyov ha dichiarato su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati abbattuti nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha innescato un incendio che i pompieri stanno attualmente spegnendo. Purtroppo, un bambino di 9 anni è stato la vittima, ha menzionato Vorobyov. Nell'intercettazione di un altro drone nella regione della capitale, almeno una persona è rimasta ferita quando il proiettile ha colpito un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente menzionato 11 droni intercettati vicino alla capitale russa.

04:36 Russia: Detriti di Drone Cadono su Impianto EnergeticoDetriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa sulla regione di Tula sono caduti su un impianto energetico, come riportato dall'agenzia di stampa russa TASS. "Per fortuna non ci sono state vittime", cita TASS le autorità di Tula. L'operazione e l'approvvigionamento delle risorse ai consumatori sono rimasti interrotti. La situazione è sotto controllo.

03:29 Ucraina Lancia Attacco Aereo su MoscaI servizi di emergenza sono stati inviati sulla scena dopo l'abbattimento di due droni ucraini sulla distretto di Domodedovo a Mosca, come riportato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile danno o feriti. Il distretto di Domodedovo, circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La Difesa Aerea Russa Sventato Attacco di Drone su MoscaLe unità di difesa aerea russe hanno respinto un drone diretto verso la capitale russa, come riportato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. I primi resoconti indicano che non ci sono state vittime o danni dove i detriti sono caduti, ha dichiarato Sobyanin su Telegram. Non è stato fatto commento dalla parte ucraina.

00:12 Zelensky Ringrazia la Svezia per il Pacchetto di AiutiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine alla Svezia per un pacchetto di aiuti alla difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo sostanzioso aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e contributi finanziari per far fronte alle urgenti esigenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità di difesa", ha menzionato Zelensky su X. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto include anche parti per i caccia Gripen per possibile futura consegna di aerei.

22:17 Ministero degli Esteri: la Russia Pone una Minaccia Maggiore alla Pace al Confine Orientale della NATODopo che i droni russi sono entrati nei territori della Lettonia e della Romania, il Ministero degli Esteri tedesco ha descritto la Russia sotto il presidente Vladimir Putin come "il pericolo più significativo per la pace e la sicurezza" direttamente al confine orientale della NATO. "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente il pericolo più significativo per la pace e la sicurezza direttamente al confine orientale della NATO", ha dichiarato il ministero su X. "Questo è stato dimostrato chiaramente dagli incidenti recenti dei droni in Romania e Lettonia". Il ministero ha dichiarato di lavorare in stretta coordinazione con i suoi partner dell'alleanza.

21:42 Gli Stati Uniti non possono Confermare i Rapporti sulle Consegne di Missili Iraniani alla RussiaIl governo degli Stati Uniti non può autenticare le voci secondo cui l'Iran ha fornito missili balistici alla Russia, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky Chiede l'Attuazione Rapida degli Accordi di Aiuto dell'OccidenteIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto l'attuazione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. "Il corso del conflitto dipende direttamente dalla qualità della logistica per le forniture e dal rispetto di tutte le promesse dei nostri partner", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale. Le armi e l'equipaggiamento devono raggiungere noi in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve essere consegnato alle nostre truppe a settembre".

20:52 Il Politico dell'Opposizione Russa Avverte contro il Consentire a Putin un Uscita da VittoriaIl politico dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa mette in guardia l'Occidente contro il facilitare un "uscita da vittorie" per il presidente russo Vladimir Putin dalla guerra in Ucraina. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso dalla guerra contro l'Ucraina", dice Kara-Mursa. "È fondamentale che Vladimir Putin non trovi un modo per uscirne da questo conflitto in Ucraina apparendo come un vincitore". Meno di un mese dopo il suo rilascio in uno scambio, Kara-Mursa nota che "la stanchezza" per il conflitto è diffusa nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve essere sconfitto. Egli aggiunge: "Se il regime di Putin sarà permesso di rappresentare l'esito di questo conflitto come una vittoria e rimanere al potere, ci troveremo ad affrontare un altro conflitto o una catastrofe entro un anno o 18 mesi".

Puoi leggere tutte le occorrenze precedenti qui.

Data l'aumento della produzione di armi in Ucraina, crescono le preoccupazioni sulla possibile risposta della Russia all'attacco alle sue linee difensive.

Dopo la conferma del governo del raddoppio della produzione di armi, la comunità internazionale segue da vicino il rafforzamento militare dell'Ucraina, in particolare in relazione agli attacchi in corso contro l'Ucraina.

Leggi anche: