L'UCLA non può permettere ai manifestanti di bloccare gli studenti ebrei dal campus, le regole del giudice

Il provvedimento cautelare rappresenta il primo caso in cui un giudice degli Stati Uniti ha emesso una sentenza contro un'università riguardo alle manifestazioni contro la guerra tra Israele e Hamas sui campus universitari in precedenza quest'anno.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Mark Scarsi ha emesso la sua sentenza in una causa intentata in giugno da tre studenti ebrei dell'UCLA. Gli studenti hanno sostenuto di aver subito discriminazione sul campus durante la manifestazione a causa della loro fede e che l'UCLA non ha garantito l'accesso al campus per tutti gli studenti ebrei.

"Nel 2024, negli Stati Uniti d'America, nello Stato della California, nella Città degli Angeli, gli studenti ebrei sono stati esclusi da alcune parti del campus dell'UCLA perché si sono rifiutati di rinnegare la loro fede." Ha scritto Scarsi.

L'UCLA ha sostenuto di non avere alcuna responsabilità legale nella questione poiché i manifestanti, e non l'università, hanno bloccato l'accesso degli studenti ebrei alla scuola. L'università ha anche collaborato con le forze dell'ordine per ostacolare i tentativi di creare nuovi accampamenti di protesta.

Scarsi ha stabilito che l'università non può fornire lezioni e l'accesso ai edifici del campus se gli studenti ebrei sono bloccati.

Yitzchok Frankel, uno studente di legge dell'UCLA che ha intentato la causa, ha celebrato l'ordine.

"Nessun studente dovrebbe mai avere paura di essere bloccato dal suo campus perché è ebreo." Ha dichiarato Frankel in una dichiarazione. "Sono grato che il tribunale abbia ordinato all'UCLA di porre fine a questo comportamento antisemita."

La portavoce dell'UCLA, Mary Osako, ha dichiarato che la sentenza "impedirebbe impropriamente la nostra capacità di rispondere agli eventi sul campo e di soddisfare le esigenze della comunità dei Bruin".

L'università sta anche valutando tutte le opzioni disponibili per il futuro, ha dichiarato.

"L'UCLA è impegnata a creare una cultura del campus in cui tutti si sentano benvenuti e liberi dall'intimidazione, dalla discriminazione e dall'illegalità." Ha dichiarato Osako in una dichiarazione all'AP.

La sentenza è stata emessa dopo che Scarsi ha ordinato all'UCLA lo scorso mese di creare un piano per proteggere gli studenti ebrei. Il sistema universitario della California, uno dei più grandi sistemi universitari pubblici del paese, sta anche lavorando su linee guida

