Lückenkemper e compagnia sono lacrime dopo sensazione

Un grande colpo di scena sotto la pioggia di Parigi: le sprinter tedesche vincono il bronzo insieme alle Olimpiadi. Gina Lückenkemper e compagne conquistano la prima medaglia tedesca nella staffetta 4x100 metri dal 1988.

Gina Lückenkemper è caduta in ginocchio nella pioggia torrenziale di Parigi e ha allargato le braccia. Poi la campionessa europea e le altre sprinter hanno preso le bandiere nere-rosse-gold e hanno fatto il giro del campo sorridendo, perché: con una corsa fantastica, la squadra tedesca di sprint ha conquistato sorprendentemente il bronzo olimpico.

La squadra composta da Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Lückenkemper e Rebekka Haase ha corso i 41.97 secondi allo Stade de France e ha vinto la prima medaglia tedesca nella staffetta dal periodo della riunificazione. La Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) può gioire della terza medaglia in Francia dopo due argenti di Leo Neugebauer e Malaika Mihambo.

"Rischio completo" per la medaglia

Anche nella batteria preliminare, dove Sophia Junk, non al meglio questa volta, ha corso al posto di Burghardt, la squadra DLV ha già ottenuto un tempo significativamente più veloce (42.15) rispetto ai Campionati Europei di Monaco di Baviera del 2022 (42.34). Prima della finale contro le grandi nazioni dello sprint, Mayer ha annunciato che avrebbero dato "tutto" per "lottare per le medaglie" - e questo piano ha funzionato alla perfezione.

L'ultima volta che una medaglia tedesca è stata vinta nella staffetta 4x100 metri è stata nel 1988 con l'argento della DDR. A Parigi, gli Stati Uniti con la campionessa del mondo Sha'Carri Richardson hanno deciso il duello per l'oro contro la Gran Bretagna (41.85) in 41.78 secondi.

Per la campionessa europea Lückenkemper, i Giochi estivi a Parigi si sono conclusi più che soddisfacentemente, dopo non essere riuscita a realizzare il suo sogno di raggiungere la finale dei 100 metri. La campionessa tedesca ha mancato la finale per duecentesimi di secondo. Ora lacrime di gioia scorrevano sulla 27enne tra le braccia della sua migliore amica Haase.

Lückenkemper aveva rapidamente superato qualsiasi rabbia e frustrazione. "Penso che si potesse già intuire nella curva ciò di cui le gambe sono capaci in questo momento", ha detto dopo la forte batteria preliminare e ha annunciato aggressivamente: "Chiunque non ci avesse messi nella sua lista prima, mi dispiace. Sapevamo che saremmo state qui con una squadra di staffetta veramente forte e avremmo attaccato come si deve".

