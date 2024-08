- Luchs Anton risiede nella regione delle Alpi occidentali

La popolazione di linci delle Sassonie si è ampliata di un membro in più con l'introduzione di un maschio di nome Anton. Questo recente arrivo conclude l'iniziativa di reintroduzione della specie in via di estinzione in questa regione per l'anno in corso. Attualmente, risiedono nel Erzgebirge occidentale, vicino al confine tedesco-ceco, due femmine e tre maschi di lince. Il piano è quello di introdurre cinque o sei animali in più l'anno successivo, con l'obiettivo di mantenere la stabilità della popolazione. La Sassonia utilizza principalmente animali selvatici catturati e allevati in zoo per questo scopo, con l'obiettivo di avere 20 linci stabilite entro il 2027.

Il Ministro dell'Ambiente Wolfram Günther (Verdi) ha dato a questa nuova "Sassone" lince il nome Anton. Günther ha personalmente rilasciato lui dalla sua gabbia di trasporto nella natura. All'età di un anno e mezzo, Anton pesava 17,3 chilogrammi dopo essere stato equipaggiato con un collare GPS nel villaggio di Hütscheroda, Turingia. Per diverse settimane prima del suo rilascio, è stato preparato con un minimo di interazione con gli esseri umani e una dieta composta esclusivamente da carne selvatica. Dopo essere scappato verso la libertà, è stato brevemente visto prima di scomparire nella fitta vegetazione.

Il rilascio di Anton nella natura arricchisce ulteriormente la diversità della fauna selvatica della regione. Con Anton che si unisce alla popolazione di linci esistente, l'estinzione delle linci sassoni da questa regione sembra sempre meno probabile.

Leggi anche: