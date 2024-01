L'uccisione dell'imam fuori dalla moschea del New Jersey non sembra motivata da pregiudizi, dicono i funzionari mentre continua la ricerca dell'assassino

L'imam Hassan Sharif è stato colpito da diversi proiettili all'esterno della Masjid Muhammad-Newark mercoledì, poco prima della preghiera dell'alba, hanno dichiarato le autorità, aggiungendo che stanno ancora cercando di determinare chi gli abbia sparato. L'imam, leader della preghiera della moschea, è morto ore dopo in ospedale.

"Non sembra che l'imam sia stato vittima di un crimine di parte o che questo sia legato al terrorismo", ha dichiarato il procuratore ad interim della contea di Essex Theodore N. Stephens II durante la conferenza stampa di mercoledì.

Il procuratore generale del New Jersey Matthew J. Platkin ha detto che, sebbene le prove trovate finora non indichino un pregiudizio, gli investigatori non sanno ancora cosa abbia motivato la sparatoria.

Non è stato annunciato alcun arresto. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di farsi avanti con qualsiasi informazione mercoledì, mentre la polizia cercava i video di sorveglianza della zona.

"Non conosciamo ancora tutti i dettagli, ma ecco quello che sappiamo: L'imam Hassan Sharif era al fianco della gente di questa città e noi saremo al fianco suo e della sua famiglia", ha dichiarato mercoledì il sindaco di Newark Ras J. Baraka in un comunicato.

L'uccisione arriva nel contesto di un aumento delle segnalazioni di minacce, violenze e discorsi d'odio contro musulmani ed ebrei americani dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas in ottobre. L'aumento ha messo in allarme i musulmani.

"So che alla luce degli eventi globali e dell'aumento dei pregiudizi rivolti a molte comunità in tutto il nostro Stato, ma in particolare alla comunità musulmana, molti nel New Jersey in questo momento provano un senso di paura e ansia", ha dichiarato Platkin.

Le autorità avevano già aumentato la sicurezza intorno alle moschee e ad altri luoghi di culto in tutto lo Stato, ha detto Platkin.

"Dal 7 ottobre, abbiamo intensificato la presenza all'interno e intorno ai luoghi di culto, francamente per tutte le nostre comunità religiose, ma in particolare per le nostre comunità musulmane ed ebraiche". Ha detto mercoledì Platkin. "Oggi abbiamo contattato le comunità musulmane sia a Newark che in tutto lo Stato del New Jersey e, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, forniremo tutte le risorse di cui hanno bisogno per sentirsi al sicuro".

Anche il governatore del New Jersey Phil Murphy ha cercato di rassicurare la comunità musulmana dello Stato mercoledì.

"A questo punto non abbiamo informazioni sugli autori o sulle motivazioni di questo incidente, ma so che le forze dell'ordine forniranno aggiornamenti in caso di necessità", ha dichiarato Murphy in un comunicato.

L'imam ha protestato contro la violenza delle armi

Sharif è stato elogiato per la sua leadership e i suoi sforzi per combattere la violenza nella comunità.

"Era un sostenitore della comunità che protestava continuamente contro la violenza delle armi. Ha sostenuto la città in tutti i suoi sforzi per aiutare a mantenere le nostre città sicure. È con profonda perdita che la città piange la sua assenza", ha dichiarato il direttore della sicurezza pubblica di Newark Fritz G. Fragé durante la conferenza stampa di mercoledì.

La moschea di Sharif fa parte del programma di "consegna sicura" della città, il che significa che i fuggitivi possono consegnarsi alle autorità per ridurre il rischio di interazioni violente, ha detto Fragé.

Sharif è stato imam residente della Masjid Muhammad-Newark per circa cinque anni ed è stato coinvolto negli sforzi interreligiosi a Newark, ha detto Fragé.

"Ha sostenuto la città con tutti i suoi sforzi e aiutando a mantenere la nostra città sicura", ha continuato Fragé. "È con profonda perdita che la città piange la sua assenza".

La sezione del New Jersey del Council on American-Islamic Relations ha definito Sharifa "faro di leadership ed eccellenza".

"Come sempre, e a prescindere da questo specifico incidente, consigliamo a tutte le moschee di tenere le porte aperte ma di rimanere cauti, soprattutto alla luce del recente aumento del bigottismo anti-musulmano", ha dichiarato il gruppo.

Oltre a dirigere la moschea, Sharif lavorava come addetto alla sicurezza dei trasporti all'aeroporto internazionale di Newark Liberty dal 2006, secondo la Transportation Security Administration.

"Siamo profondamente addolorati nell'apprendere della sua scomparsa e inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi", ha dichiarato la TSA.

