- Luca Spiegel emerge come il pioniere della velocità sulle piste da corsa.

Luca Spiegel, originario di Kaiserslautern, è ora il re delle sprint della Germania. Il campione europeo under 23, che ha anche partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi e si è classificato sesto nella gara a squadre di sprint, ha vinto la finale a Berlino con una vittoria per 2-0 contro Henric Hackmann (entrambi Bahnteam Rhineland-Palatinate). Il terzo posto è andato a Paul Groß (Track Team Brandenburg). "Il mio primo titolo elite è la ciliegina sulla torta dopo una settimana fantastica con la vittoria ai campionati europei under 23 a Cottbus e il mio record tedesco ai Giochi Olimpici, che ha coronato una stagione eccezionale", ha dichiarato Spiegel. Purtroppo, non parteciperà alla gara di Keirin di domenica.

Nella gara di inseguimento individuale femminile sui 3000 metri, Katharina Fox (MAXX Solar Rose Women Racing) si è aggiudicata la vittoria. La 28enne, alla sua prima esperienza su pista, ha conquistato il titolo in 3:32.385 minuti, battendo Justyna Czapla (3:37.880). "Essere stata male mi ha fatto perdere i miei obiettivi stagionali previsti. Con questo titolo, ho acceso di nuovo il desiderio di fare di più - sono aperta a qualsiasi cosa che venga", ha dichiarato Fox. Il terzo posto è andato a Hanna Dopjans (LKT Team).

La gara di Madison maschile ha visto un successo nella difesa del titolo da parte di Moritz Augenstein/Moritz Malcharek (RSC Kempten/Maloja Pushbikers). I campioni olimpici Roger Kluge/Theo Reinhardt (entrambi rad-net Oßwald) non hanno potuto partecipare a causa della caduta di Reinhardt durante la gara di Madison olimpica della scorsa settimana. Nella gara a punti femminile, Lea Lin Teutenberg (Ceratizit WNT pro Cycling) ha conquistato il suo secondo titolo a Berlino. Nella gara di Keirin femminile, Alessa-Catriona Pröpster (Bahnteam Rhineland-Palatinate) si è aggiudicata la vittoria. Con rammarico, Pauline Grabosch, Emma Hinze e Lea Friedrich (tutte Track Team Brandenburg) non sono partite.

Hinze batte il record del mondo

Durante gli eventi collaterali, l'8 volte campionessa del mondo Emma Hinze di Cottbus ha battuto il record del mondo dei 500 metri del tempo di prova in volo, stabilendo un nuovo record del mondo in 27.063 secondi. Ha migliorato il record di 8 anni di Kristina Vogel (28.970) di quasi due secondi. "È piuttosto f

Leggi anche: