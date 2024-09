L'SPD non può sostenere la sua attuale traiettoria.

Alcuni democratici progressisti si sono stancati di guardare i sondaggi, affermano. La situazione peggiora di giorno in giorno, sostengono. I valori del Cancelliere sono precipitati a livelli così bassi che i politici senza seguito spesso risiedono lì. L'SPD è a malapena metà della potenza dell'Unione in quasi tutti i sondaggi.

Attualmente, l'SPD sembra un partito che marcia quasi rassegnato verso il proprio declino. Boris Pistorius può salvare la situazione? L'idea che un cambiamento di leadership possa miracolosamente rinvigorire l'SPD è sentita, ma non affronta il nocciolo della questione. Il partito del Cancelliere non ha un problema di personale, ha un problema di reputazione.

L'SPD sta cambiando posizione su questioni cruciali

L'SPD sta ora oscillando su questioni chiave, sostenendo politiche o iniziative che in precedenza aveva considerato inaccettabili. Ecco alcuni esempi: i controlli alle frontiere? Erano considerati assurdi nell'ufficio del Ministro dell'Interno lo scorso anno, ora dovrebbero essere implementati a tutte le frontiere degli stati. La carta di pagamento per i rifugiati? All'inizio no, poi improvvisamente sì. Minori benefici per i richiedenti asilo respinti? Erano considerati legalmente impossibili anche nell'ufficio del Cancelliere. Presto riceveranno solo un posto per riposare, pane e sapone.

La lista continua. Riduzioni dell'assegno per i cittadini? Erano considerate follia a causa del timore di un veto della Corte Costituzionale, ma poi è stata trovata una soluzione. Espulsioni? Molto difficili. Oh, aspetta, ora stiamo facendo espulsioni di massa e charter voli per l'Afghanistan. Per i colloqui di pace con Vladimir Putin, il Cancelliere non ha mai trovato il tempo. Ora, mentre il suo partito è sull'orlo della sconfitta nel Brandeburgo, improvvisamente lo trova.

Non si sarebbe sorpresi se Scholz dichiarasse presto il prezzo dell'elettricità industriale, che ha finora respinto, come sua creazione.

Sì, la politica non è statica, si può cambiare rotta, a volte si deve. Se il mondo gira così velocemente come ai nostri tempi, stare fermi sarebbe irresponsabile. Un tempo, nel suo discorso sulla svolta dei tempi, Olaf Scholz stesso ha riconosciuto di dover correggere se stesso. Era encomiabile. Da allora, lui e il suo partito sono stati costretti a correggere spesso se stessi. Da Friedrich Merz, Sahra Wagenknecht, una serie di sconfitte elettorali.

In effetti, il partito del Cancelliere sta alimentando gli estremisti

Se non fosse per la sopravvivenza della democrazia in questi tempi difficili, sarebbe metà della tragedia. Chi ritarda le proposte per mesi con l'argomento che non sono né pratiche né legali, solo per implementarle improvvisamente, non sembra solo un vento mutevole. Fornisce anche agli estremisti il perfetto argomento per sostenere le loro credenze irrazionali. Se si vuole davvero, tutto è possibile! Guarda cosa succede quando si esercita realmente la pressione sull'estrema destra!

La politica basata sul principio "Oggi così, domani cosà" non aiuta a migliorare l'opinione pubblica. Erode la credibilità dei partiti stabiliti. Chi ancora si fida del Cancelliere e del suo SPD quando affermano che qualcosa è impossibile la prossima volta?

Dopo le elezioni nel Brandeburgo, c'è molto brontolio tra i membri del partito che le cose potrebbero diventare difficili. Il Cancelliere, la direzione, tutti potrebbero essere rivalutati. L'SPD è benvenuto a rimescolare le cose, ma è improbabile che aiuti molto. Sarebbe meglio se la Socialdemocrazia si prendesse del tempo per rivedere i propri principi.

Leggi anche: