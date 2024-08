- L'SPD lancia un allarme per l'imminente situazione sanitaria.

A causa della scarsità di operatori sanitari competenti nello Schleswig-Holstein, l'SPD lancia l'allarme per una crisi imminente. Secondo il capo gruppo SPD Serpil Midyatli, circa 68 medici di famiglia sono assenti in questo stato settentrionale. Inoltre, più del 30% dei medici generici attivi si sta avvicinando alla pensione. Midyatli ha dichiarato: "L'amministrazione statale sta andando verso una crisi che sarà difficile da gestire".

Per affrontare questo problema, l'SPD raccomanda di potenziare la formazione in medicina di famiglia. Il loro piano prevede di rendere obbligatorio per tutti gli studenti lo studio e il superamento della medicina generale.

Il partito individua tre principali ostacoli per la regione: finanziamento insufficiente nella sanità, scarsità di manodopera qualificata e assistenza medica nelle zone rurali.

Incolpare il governo federale non basta

Midyatli ha sottolineato: "Limitarsi a incolpare Berlino, a cui siamo abituati da questa amministrazione statale in vari settori, compresa la politica sanitaria, non risolverà i problemi esclusivamente nello Schleswig-Holstein". Lo stato ha sufficienti capacità per affrontare le questioni in modo autonomo.

