- L'SPD comunica a Gillamoos: "La decisione dipende dalla popolazione nazionale".

Alexander Schweitzer, Ministro-Presidente dell'Assia, ha lanciato un avvertimento alla CSU, sostenendo che non hanno creato la Baviera da soli. Ha sottolineato che il successo in una regione è il risultato degli sforzi collettivi di molte persone. Secondo lui, "Questa regione non è uscita dalle vostre teste, ma è un privilegio e un onore guidarla."

Ronja Endres, presidente di stato della SPD, ha sottolineato l'importanza dei lavoratori quotidiani. Ha insistito sulla necessità dell'unità nella società, ripetendo continuamente, "Uniamoci."

Sul tema di scelte personali come l'identità di genere o le preferenze alimentari, ha espresso la sua stanchezza per i dibattiti inutili. Secondo lei, "Stiamo sprecando energia in battaglie sulle scelte personali. Sono stufa di queste dispute false."

