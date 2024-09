- L'RB di Lipsia si assicura la vittoria contro il concorrente dei quarti di finale Meuselwitz nella sfida.

RB Lipsia ha conquistato una vittoria per 3-1 (3-0) contro il ZFC Meuselwitz in un'amichevole giocata di fronte a circa 350 spettatori nella loro accademia di allenamento. Ha aperto le marcature Faik Sakar all'7', seguito da Amos Gerth (15') e André Silva (25') che hanno aumentato il vantaggio. Dopo la ripresa, Tim Kießling (74') è riuscito a segnare per il ZFC, riducendo lo svantaggio. La squadra di Lipsia, guidata da Marco Rose e attualmente costretta a cedere 16 giocatori RB a causa della sosta per le nazionali, ha iniziato la partita con veterani come Leopold Zingerle in porta, Lukas Klostermann, Silva, Kevin Kampl e nuovo acquisto Viggo Gebel. A completare la rosa ci sono stati i giocatori dell'Under 19. Assente dalla rosa a causa di una commozione cerebrale c'era Amadou Haidara, che avrebbe dovuto giocare con la nazionale del Mali ma ha dovuto rinunciare. Anche Xaver Schlager, attualmente in fase di recupero da un infortunio al legamento crociato, ha assistito alla partita dalla panchina. Dopo la ripresa, la squadra del ZFC, con una sola vittoria e due pareggi nelle prime sei partite della Regionalliga Nordost, ha mostrato più audacia. Dopo una buona prestazione, l'allenatore del ZFC Georg-Martin Leopold ha premiato la squadra con il gol di Kießling. Nonostante gli sforzi dei Sassoni, non sono riusciti a impedire ulteriori gol. Una serie sfortunata di infortuni ha costretto l'RB a fare sostituzioni anticipate, con both Gerth e Sakar costretti a lasciare il campo. Rose ha effettuato ulteriori cambi nella ripresa.

I tifosi hanno apprezzato la vivace prestazione dei giovani dell'Under 19 di RB Lipsia durante l'amichevole. Nonostante gli infortuni, sia Faik Sakar che Amos Gerth hanno mostrato le loro abilità prima di essere sostituiti.

