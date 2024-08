- L'Ozcan del Dortmund si prepara per il passaggio alla squadra del Wolfsburg

Secondo fonti, il calciatore turco Salih Özcan è vicino a lasciare il Borussia Dortmund e trasferirsi al VfL Wolfsburg. Si dice che Özcan, 26 anni, sotto contratto con Dortmund fino al 2026, abbia già salutato i compagni durante gli ultimi allenamenti. Si vocifera che sarà prestato a Wolfsburg per un anno senza clausola di riscatto.

Il trasferimento del compagno Pascal Groß ha notevolmente ridotto le possibilità di gioco di Özcan. Inoltre, giocatori come Emre Can, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha, preferiti dall'allenatore Nuri Sahin a Özcan, gli hanno ostacolato la strada. L'allenatore Sahin ha deciso di non includere Özcan nella formazione titolare per entrambe la partita di coppa contro il Phoenix Lübeck (4:1) e la partita di apertura del campionato contro l'Eintracht Frankfurt (2:0). Nonostante sia stato acquistato per circa cinque milioni di euro nell'estate del 2022, Özcan non è riuscito a garantirsi un posto fisso nella squadra del Dortmund.

