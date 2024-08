- "Love Sucks" - l'inizio della serie di vampiri della ZDF è fissato

"Dopo 'Twilight' e 'The Vampire Diaries', i fan dei fascinosi vampiri possono ora godere di una produzione tedesca. Nella serie fantasy 'Love Sucks' su ZDFneo, la boxeur Zelda (Havana Joy) e il misterioso Ben (Damian Hardung) si innamorano follemente. Ma un oscuro segreto trasforma le loro famiglie in acerrimi nemici. In mezzo a un antico conflitto tra vampiri e cacciatori, lottano per il loro amore.

La produzione cruenta, con il 25enne Damian Hardung nel ruolo del vampiro Ben, sarà disponibile per la visione nella mediateca ZDF a partire da venerdì 11 ottobre. La serie in otto episodi è già stata premiata con il prestigioso Bernd Burgemeister Television Award come miglior serie a fine giugno. La giuria del Festival del Film di Monaco ha descritto i coraggiosi episodi come un'esperienza visiva.

I fan che hanno apprezzato la visione di 'Twilight' e 'The Vampire Diaries' saranno senza dubbio attratti dalla visione televisiva di 'Love Sucks', dove la Relationship tra Zelda e Ben è complicata da un oscuro segreto. Nonostante il successo della serie, con gli otto episodi che hanno vinto il Bernd Burgemeister Television Award, alcuni spettatori potrebbero trovare il conflitto vampiro-cacciatore troppo intenso per i loro gusti."

