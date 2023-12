Louie Barry: il 17enne illumina il calcio inglese con un gol e un sorriso al debutto

Il diciassettenne ha fatto parte della giovane squadra dell 'Aston Villa - con un'età media di 18 anni - che venerdì è stata battuta dal Liverpool nel terzo turno della FA Cup inglese. La FA Cup, fondata nel 1871, è la più antica competizione di coppa nazionale.

Contro una squadra forte come il Liverpool, che comprendeva giocatori del calibro di Mo Salah e Sadio Mane, Villa è stata costretta a schierare una squadra di giovani dopo che il club aveva subito un'epidemia di Covid-19 all'inizio della settimana. Gli 11 giocatori che hanno iniziato la partita per Villa erano tutti al debutto in prima squadra.

"La nostra esperienza in questa situazione negli ultimi due giorni è stata spaventosa, perché siamo passati dal 100% di negatività del 1° gennaio a 14 casi", ha dichiarato a BT Sport l'amministratore delegato del Villa Christian Purslow.

"Molti dei giocatori di stasera sono così giovani che le loro mamme e i loro papà li accompagneranno al Villa Park".

Il Liverpool è passato subito in vantaggio grazie al colpo di testa di Mane, ma un meraviglioso gol in solitaria di Barry ha garantito il pareggio del Villa all'intervallo.

Il centrocampista Thiago Alcantara è entrato in campo per il Liverpool all'inizio del secondo tempo e la sua introduzione ha spostato la partita in favore degli ospiti, con i gol di Georginio Wijnaldum e Salah e un altro colpo di testa di Mane che hanno assicurato la vittoria alla squadra di Jurgen Klopp.

Ma è stato il gol di Barry e le sue interviste post-partita, in cui comprensibilmente non riusciva a smettere di sorridere, a racchiudere l'entusiasmo e il vigore della prestazione del Villa.

"Credo che anche la squadra abbia meritato per come ci siamo applicati nel primo tempo e anche nel secondo", ha detto a Villa TV un raggiante Barry, che si è unito alla squadra di Birmingham dal Barcellona lo scorso anno .

"Quando ho segnato è stato un momento surreale. Si vedeva tutto il sollievo che usciva da me e dalla squadra, tutti si saltavano addosso.

"È stato il momento più bello della mia vita e probabilmente anche della loro".

Dopo la partita Barry si è scambiato la maglia con Fabinho, un giocatore brasiliano del Liverpool, prima che il ragazzo avesse dei ripensamenti sul fatto di non tenere la maglia con cui aveva debuttato.

Ha rincorso Fabinho, che ha restituito a Barry la sua maglia del Villa e ha lasciato che il 17enne conservasse la maglia del difensore del Liverpool.

"I ragazzi sono stati molto bravi", ha detto Klopp. "Abbiamo avuto problemi nei passaggi e nei movimenti. Troppi errori sul lato sbagliato della palla, non abbastanza recuperi di passaggi.

"Abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo tirato direttamente al portiere. Eravamo arrugginiti, ma nel secondo tempo è andata meglio. Abbiamo molti giocatori senza ritmo".

LEGGI: Le stelle della Premier League condannate per la violazione del Covid-19

Picco di Covid-19

All'inizio di questa settimana la Premier League inglese ha annunciato 40 nuovi casi di positività al Covid-19 tra i giocatori e lo staff dei club nell'ultima tornata di test, più del doppio rispetto alla settimana precedente.

In un comunicato di martedì, la Lega ha dichiarato che tra il 28 e il 31 dicembre 1.311 giocatori e personale di club sono stati sottoposti a test per il Covid-19, di cui 28 nuovi positivi.

Dall'1 al 3 gennaio, i test per il Covid-19 sono stati somministrati a 984 giocatori e personale di club, con 12 test risultati positivi.

Questa è la prima settimana in cui i giocatori e il personale di club sono stati sottoposti a test Covid-19 due volte a settimana.

A partire da martedì, quattro partite della Premier League sono state rinviate in questa stagione a causa del Covid-19.

La Lega ha aggiunto che "continua a confidare nei suoi protocolli COVID-19, pienamente sostenuti dal governo, per consentire lo svolgimento degli incontri come da programma".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com