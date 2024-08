L'ottimismo si può imparare

Se lavori in una redazione, la miseria del mondo ti segue ovunque. Non puoi sfuggirle: Trump, Putin, Netanyahu, disastri naturali, bambini scomparsi, incidenti stradali, email di lettori arrabbiati. Allora perché il mio bicchiere è sempre mezzo pieno?

Non aiuta: Ascoltare "Always Look on the Bright Side of Life" (ma ora hai in testa un motivetto di Monty Python), posso offrirti un'alternativa con "Don't Worry, Be Happy" di Bobby McFerrin (fischiettio) o "(Because I'm) Happy" di Pharrell Williams. Ammetto che è orribile, non mi rende felice sentire queste canzoni. Eppure, la musica rende naturalmente felici le persone! Anche cantare a squarciagola potrebbe essere un rimedio.

O il bosco, il mare, le montagne, la natura stessa rende felici le persone. Alcune sono felici perché hanno figli, altre perché non li hanno. Alcune sono sposate con il lavoro, altre apprezzano la solitudine. Alcune trovano la felicità ovunque e viaggiano spesso, altre preferiscono le loro quattro pareti. Alcune persone hanno bisogno degli altri, altre sono felici da sole. La felicità è così individuale. Ma cosa fare quando sei in una fase negativa? Quando la felicità non vuole tornare? Le persone spesso incolpano gli altri o "le circostanze". Ma TU sei responsabile della tua felicità, ottimismo e speranza!!! Chakka!!

La felicità è come un virus*

Un collega una volta ha detto che devi solo "stringere il sedere" per superarla. Potresti provare, ma dubito che funzioni. Cosa potrebbe aiutare di più è un sorriso. S sorrida alla cassiera del supermercato. Se non sorride di rimando, continua. S sorrida agli sconosciuti in ascensore. Di' qualcosa: "bella gonna", o "hai un bell'aspetto riposato!" So che è difficile quando l'altra persona ti guarda senza espressione. Ma non arrenderti! La felicità è come un virus!!

Di recente, uno sconosciuto ha messo la mia valigia sul treno alla stazione. Era così veloce che non ho potuto protestare, ma ho detto: "È stato molto gentile, grazie". Ha risposto che non era niente. Ho chiesto se sembravo così fragile da non poter mettere la valigia sul treno da sola, ma entrambi abbiamo riso e ha detto qualcosa del tipo: "Le donne non sanno quando qualcosa è solo gentile, vero?" Aveva ragione, anche se ho trovato il commento un po' maschilista. Comunque, ho aspettato che un uomo portasse la mia valigia fuori dal treno quando sono scesa. Niente da fare. Peccato, sono andata fino a Spandau invece di scendere a Südkreuz.

Perché mi parla?

Comunque, questo non mi ha abbattuto. Sì, a volte è difficile rimanere ottimisti, potresti essere deluso. E come pessimista, ho ragione molto più spesso. "Certo, nessuno per aiutarmi a portare la valigia fuori dal treno", direbbe il pessimista, e spingerebbe la valigia fuori per aspettare tristemente un autobus fuori servizio da sei settimane. L'ottimista chiama un taxi - il pessimista lo trova troppo costoso. L'ottimista pensa: "Acqua passata, il tassista non dovrebbe vivere come un cane" e dà una mancia, solo perché il tassista era lì e l'autobus no.

E mentre l'ottimista è già a casa a preparare una deliziosa insalata, il pessimista viene rapinato lungo la strada per la fermata dell'autobus e non può nemmeno permettersi un currywurst con un panino. Finalmente a casa, pensa tra sé che è stata una giornata truly shitty, anche se era in vacanza. Con lo stomaco vuoto, riesce a malapena a bloccare le sue carte in banca e poi cade in un sonno agitato e non rinfrescante.

Il giorno successivo al lavoro, una donna in ascensore gli dice: "Hai un bell'aspetto, così abbronzato". Il pessimista è confuso, perché gli parla, pensa, perché mi disturba con il suo maledetto buon umore?

Andrà tutto bene...

Hai indovinato - dipende da te come va la giornata. Se stai leggendo queste righe e ti chiedi se dovresti diventare un ottimista, ma non osi, prova subito: chiediti se vuoi diventare un ottimista. Se sì - sii attivo e aspetta gli intoppi. Accettali. Inizia con piccoli passi. Quindi pensa ottimisticamente prima di agire (potrebbe andare storto, vedi ascensore). E se poi sei pronto per scrivere un diario dell'ottimismo, come consigliato da molti coach ("Sono grato per...", "Quello che mi ha infastidito oggi è..."),

