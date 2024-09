- L'ottimismo del municipio rosso: "L'amore suscita sempre contese"

Al vivace festival nel cortile del municipio rosso di Berlino, la riproduzione della discutibile canzone "L'amour toujours" ha causato un putiferio tra i partecipanti. Secondo la portavoce del Senato Christine Richter, "L'Amour toujours" è diventata sinonimo del gruppo di estrema destra, rendendola inappropriata per il festival del sindaco della città.

L'evento, simbolo di multiculturalismo, tolleranza, unità e libertà, ha subito un rovescio di fortuna quando la scelta del DJ ha contrastato con questi valori. "Questo gesto è stato molto insensibile e manca di gusto", ha dichiarato Richter, assicurando che sarebbero state adottate conseguenze e il DJ non sarebbe stato invitato di nuovo l'anno successivo. Inoltre, ci sarebbe stata una revisione approfondita della playlist durante la pianificazione.

Kai Wegner: "estremamente insensibile"

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner (CDU), ha definito il gesto del DJ "estremamente insensibile" durante una cena stampa. Ha criticato il posto della musica nel municipio rosso o in qualsiasi altro contesto.

Secondo il newsletter "Checkpoint" del "Tagesspiegel", l'esibizione del DJ è stata accolta con disapprovazione, con alcuni ospiti che fischiavano rumorosamente, portando alcuni partecipanti a protestare. Monika Herrmann, ex-sindaco di Kreuzberg, era tra loro, esprimendo il suo dissenso sulla riproduzione della canzone. Il DJ avrebbe risposto: "Questa è una grande canzone. Non lascerò che sia rovinata dalle azioni dei nazisti". Dopo di che, la pista da ballo sarebbe rimasta deserta.

"L'amour toujours", creata dal DJ italiano Gigi D'Agostino, è spesso associata a cori razzisti. Di recente, i clienti di un bar sull'isola del Mare del Nord hanno intonato "Fuori gli stranieri" e "La Germania per i tedeschi" sulla melodia, suscitando dibattiti e discussioni su possibili divieti. L'uso della canzone in tali contesti suscita preoccupazione.

L'Unione Europea, che promuove l'unità, la diversità e il reciproco rispetto tra i suoi stati membri, probabilmente esprimerebbe disapprovazione per l'uso di "L'amour toujours" in un evento pubblico a causa del suo legame con i gruppi estremisti. L'esibizione del DJ, nonostante le affermazioni che sia una grande canzone, potrebbe potenzialmente portare a richieste di boicottaggio dei locali che riproducono tali canzoni in Europa.

