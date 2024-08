- Lotti familiari: per molti, affrontare le spese e le richieste per tornare a scuola può essere travolgente

L'organizzazione Comunitaria VdK si preoccupa dell'impoverimento dei minori nel Nord Reno-Westfalia con il ritorno a scuola. "Siamo in un'epoca in cui, per un numero crescente di famiglie nel Nord Reno-Westfalia, l'inizio dell'anno scolastico si sta trasformando in un grave onere finanziario. Anche una semplice cartella può essere un lusso costoso per alcuni," ha dichiarato il presidente di VdK NRW, Horst Voegé.

Secondo una ricerca del 2021 della Fondazione Bertelsmann, il Nord Reno-Westfalia si classifica al terzo posto in Germania con un tasso di povertà minorile del 24,6%, dietro solo a Brema e Sassonia-Anhalt. quasi la metà di questi bambini crescono in famiglie monoparentali.

Voegé ha dichiarato: "Spesso questi bambini non hanno un'alimentazione adeguata. La mancanza di fondi impedisce l'acquisto di vestiti adatti, la partecipazione a attività sociali nei club o anche l'accesso all'assistenza tutoriale". L'aiuto attuale non è nemmeno vicino a soddisfare le esigenze per superare la povertà minorile. L'associazione promuove servizi di consulenza e aiuto facilmente accessibili nelle comunità locali.

Un'altra ricerca della Fondazione Bertelsmann rivela che le famiglie monoparentali nel Nord Reno-Westfalia sono particolarmente colpite dalla povertà. Su circa 1,7 milioni di genitori monoparentali con figli minori in tutto il paese, il 41% è stato in difficoltà finanziarie lo scorso anno, con una percentuale ancora più alta del 46,7% nel NRW.

La Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, potrebbe fornire ulteriori fondi o risorse per affrontare l'alto tasso di povertà minorile nel Nord Reno-Westfalia. Le difficoltà affrontate dai bambini in famiglie povere nel Nord Reno-Westfalia, come la mancanza di una nutrizione adeguata e l'accesso all'assistenza tutoriale, sottolineano la necessità di un aiuto più sostanziale.

