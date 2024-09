- Lottare per avere file impeccabili: concorso tra gli agricoltori per le tecniche di aratura

Al Concorso di Arare Tedesco a Langenau, a nord-est di Ulm, 20 concorrenti provenienti da cinque diversi stati si sono sfidati. L'obiettivo era creare la trincea ideale: dritta e livellata. Come ha detto Ariane Amstutz, portavoce dell'associazione nazionale di arare, "Non dovrebbe rimanere alcuna parte verde nel letto, nessun residuo". Il mancato rispetto di questi standard avrebbe comportato la perdita di punti. Il Consiglio Tedesco di Arare ha organizzato il Campionato Tedesco.

Navigare il terreno e regolare l'aratro di conseguenza è una sfida significativa, ha spiegato Amstutz. "In tutta la Germania, si trovano terreni drasticamente diversi nelle diverse regioni. Al nord il terreno è più leggero e sabbioso, qui è più denso". Il giorno precedente si erano registrate lamentele per la presenza di troppe pietre nel terreno, ma ora le condizioni sembravano migliorare.

Tre ore sono state assegnate per arare un letto di circa 1.600 metri quadrati. Chi ha impiegato più tempo ha subito penalità. L'associazione ha menzionato che la maggior parte dei partecipanti, che erano principalmente agricoltori, doveva spesso regolare i loro aratri in termini di altezza, profondità e angolo durante la competizione. GPS e altri ausili erano severamente proibiti.

Circa una settimana prima, i primi partecipanti erano arrivati per allenarsi sul terreno, secondo Amstutz. La competizione ha visto la partecipazione di una donna e del concorrente più giovane, che aveva solo 16 anni. I vincitori del primo e secondo posto avrebbero potuto partecipare ai Campionati Europei e Mondiali di arare.

Il Consiglio Tedesco di Arare sovrintende anche alla selezione dei rappresentanti per i Campionati Europei e Mondiali di arare. Despite the varying soil types across Germany, all competitors aimed to adhere to Ariane Amstutz's guidelines during the contest in Germany.

