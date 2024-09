- Lotta contro l'eccesso d'amore: La ricerca dell'amore si trasforma in un esaustivo puzzle

Tenendo in mano uno smartphone, toccando un'app, compare il volto di uno sconosciuto. Passa qualche istante, poi una scelta: mi piace questa persona o no? Swipe dopo swipe, la decisione si svela.

La ricerca di coppia online non è più un concetto strano. Secondo il rapporto di Bitkom del 2022, 20 milioni di tedeschi hanno provato Tinder, Parship, Bumble e altri. Circa il 60% di loro ha trovato relazioni durature attraverso la ricerca di coppia online, come rivelato dall'indagine di Bitkom su 1.005 individui di età superiore ai 16 anni in Germania.

Incertezza tra i giovani

I giovani spesso lottano con l'apprensione quando l'elenco delle opzioni è vasto. Questo è stato rivelato da uno studio recente in India discusso a una conferenza di Praga. La maggior parte dei partecipanti - per lo più di età compresa tra 18 e 30 anni - ha percepito confusione nella ricerca di un compagno - soprattutto per le donne.

Gli studiosi hanno attribuito questo alle foto ritoccate e all'abbondanza di scelte su internet. L'esposizione costante a immagini manipolate può aumentare le aspettative del pubblico nei confronti dei potenziali partner. La ricchezza di opzioni su app di appuntamenti e social media, come menzionato dal team di ricerca coordinato da Chayan Munshi presso la Ethophilia Research Foundation a Santiniketan, complica ulteriormente il quadro. I giovani sono anche spesso bombardati con contenuti sessualmente espliciti sui social media, alterando la loro percezione dei potenziali partner.

Stanchezza da appuntamenti

Wera Aretz, una terapeuta di coppia e psicologa alla Hochschule Fresenius di Colonia, consiglia di evitare la stanchezza da appuntamenti. L'ansia persistente e la delusione nell'appuntamento online possono produrre questo sindrome psicosomatica, come spiegato sulla "Journal of Business and Media Psychology". Si stima che colpisca circa il 14% degli utenti delle app di appuntamenti, manifestandosi come affaticamento emotivo, cinismo e ridotta prestazione.

Coloro che sono più suscettibili alla stanchezza da appuntamenti sono quelli che sopportano la monotonia dal ripetuto scorrimento dello schermo in cerca di una persona interessante. Alcune persone possono trascorrere ore a sfogliare i profili e a creare gli stessi messaggi, solo per rimanere a mani vuote. Il "ghosting" - l'improvvisa indifferenza o il blocco - rappresenta anche un rischio per la stanchezza da appuntamenti.

Secondo lo studio, coloro che hanno bassa autostima o problemi di attaccamento sono particolarmente a rischio. Nonostante l'uguaglianza, "Gli appuntamenti online non sono affatto equi", remarka Johanna Degen, una psicologa sociale e terapeuta di coppia a Flensburg. "Gli appuntamenti online sono estremamente sessisti ed esclusivi. Le persone con disabilità appaiono raramente sulle app di appuntamenti".

Tradimento, inganno e ottimizzazione

Forse per questo motivo le persone cercano di presentare le loro migliori versioni e distinguersi dalle altre, secondo Degen. Tuttavia, lei avverte: "Più ottimizzo il mio profilo, più stress mi porto addosso, perché mi trovo confrontato con questa versione idealizzata di me stesso e poi devo fare i conti con la delusione dell'altra persona all'appuntamento".

La terapeuta di coppia Aretz riconosce questa ottimizzazione del sé dai suoi clienti. Gli uomini spesso esagerano la loro altezza, mentre le donne abbelliscono le loro età nei loro profili. L'inganno riguardo al livello di istruzione, allo stato di relazione e alla categorizzazione della relazione è anche comune.

Sembra piuttosto comune. Secondo gli studiosi indiani, anche alcune persone in relazioni stabili utilizzano le piattaforme di appuntamenti. Aretz chiarisce che gli appuntamenti mentre si è in una relazione non sono necessariamente negativi. In alcune circostanze, come una relazione aperta o quando una coppia cerca di esplorare la propria sessualità con una terza persona, può essere anche positivo. Tuttavia, lei sottolinea che nascondere queste informazioni a un partner potrebbe portare a malintesi.

Opportunità globali

Aretz vede un vantaggio cruciale degli appuntamenti virtuali nell'opportunità di connettersi con potenziali partner da luoghi lontani, incoraggiando relazioni interrazziali e transculturali. Le classi sociali giocano un ruolo minore. Come la psicologa fa notare, "Il maggiore vantaggio è che possiamo interagire casualmente e giocosamente con un numero quasi incredibile di persone da diversi contesti socio-culturali che non incontreremmo nella vita quotidiana - a scuola, al lavoro o al supermercato".

E a differenza della credenza popolare, le persone sulle app di appuntamenti non cercano solo relazioni passeggere. Solo il 6% degli utenti cerca appuntamenti casuali, mentre il 71% cerca relazioni stabili, secondo un'indagine di Bitkom.

Come appuntarsi con successo?

Alcuni terapeuti di coppia raccomandano app di appuntamenti a pagamento per trovare "quello giusto", sostenendo che gli abbonati sono più affidabili. Ma per i giovani, Aretz suggerisce piattaforme gratuite come Tinder o Okcupid, grazie a una base di utenti più giovane.

Ognuno è unico e ha preferenze individuali in un partner. Aretz consiglia di non fingersi qualcun altro, come condividere solo immagini perfette e vantare qualità eccezionali. Invece, cerca di attirare le persone che preferisci con onestà: "Per trovare il tesoro nel pagliaio, devi bruciare il pagliaio".

Despite the abundance of choices and edited profiles, many individuals still struggle to connect authentically in the digital dating sphere. This was echoed by a participant in the study, who said, "I love you for who you truly are, not the filtered version I see online."

In light of these challenges, therapist Aretz encourages users to approach online dating with self-awareness, empathy, and authenticity. She suggests, "It's important to remember that 'I love you' goes beyond physical attractiveness. Connect on a deeper level by genuinely getting to know someone."

