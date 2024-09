- Lotta contro il degrado ambientale nelle foreste della Turingia: necessità di una forza lavoro maggiore

A causa della distruzione delle foreste su vasta scala e del peggioramento del cambiamento climatico, l'amministrazione forestale statale sta pianificando di assumere più personale nei prossimi anni. Secondo Horst Sproßmann, portavoce dell'amministrazione forestale statale, sono necessari tra i 20 e i 40 posti extra solo per gestire i nuovi regolamenti UE. Inoltre, il carico di lavoro operativo sta aumentando, richiedendo circa lo stesso numero di personale. Da anni, i forestali dello Stato stanno trasformando i boschi di abeti della Turingia in boschi misti resistenti al clima.

La Foresta della Turingia riceve da tempo finanziamenti dal bilancio dello Stato per restaurare i boschi e mitigare i danni causati dalla siccità e dai parassiti come il bostrico. Secondo il Ministero delle Foreste, dal 2018 il 22% della superficie forestale della Turingia è stato danneggiato. Le estati siccitose del 2018-2020 hanno avuto un impatto significativo sui abeti, che, secondo l'amministrazione forestale statale, potrebbero avere un futuro limitato nella Foresta della Turingia e scomparire completamente dalla Bassa Turingia nei prossimi decenni.

In risposta ai danni forestali complessi, il governo statale ha formulato un piano d'azione durante l'estate del 2019. Sono disponibili 500 milioni di euro per questa iniziativa entro il 2030, che comprendono fondi per la foresta statale e fondi promozionali per i proprietari forestali privati. Al momento, il ministero afferma che sono stati spesi circa 215 milioni di euro.

Imprese forestali private come collaboratori essenziali

Grazie a questi fondi statali aggiuntivi, sono già stati implementati 90 nuovi posti di lavoro nel settore forestale, tutti occupati, come dichiarato da Sproßmann. Attualmente, ci sono 1.370 posti di lavoro nell'amministrazione forestale statale, con circa 50 posti vacanti. Questi posti vacanti vengono tenuti aperti per essere riempiti con i loro propri tirocinanti in futuro. Il settore forestale ha recentemente lanciato una "spinta all'apprendistato", come ha menzionato Sproßmann.

Anche se verranno assunti più personale nei prossimi anni, Sproßmann sottolinea che senza la collaborazione delle imprese forestali private, si può fare poco nel bosco statale. Più dell'80% del lavoro in

