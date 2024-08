- Lotta competitiva per gli abbonamenti condivisi sulle piattaforme di streaming

Una volta, era un paradiso avere meno servizi di streaming, con meno pubblicità e il lusso di condividere le password liberamente tra famiglia e amici. Ahimè, quei tempi sono lontani e Netflix, che ha inaugurato il problema della condivisione degli account lo scorso anno, ora Disney+ sta seguendo le sue orme.

L'inizio

Fin da febbraio, si mormorava che Disney+ intendesse imitare la strategia di Netflix, limitando la condivisione delle password. Variety, una rivista del settore, ha riferito che i clienti americani avevano ricevuto una notifica sull'aggiornamento delle condizioni di servizio di Disney+. Si specificava che la condivisione della password con persone residenti fuori dalla casa era non autorizzata.

Hugh Johnston, direttore finanziario della The Walt Disney Company, ha riferito agli investitori durante una chiamata che si trattava solo di una prima fase. A partire dall'estate, i conti Disney+ sospettati di condivisione non autorizzata avrebbero ricevuto opzioni. I titolari dell'account avrebbero potuto scegliere di includere più persone fuori dalla casa per un prezzo extra. Questo movimento prometteva di migliorare l'esperienza del cliente, ma se sarebbe stato percepito come tale era ancora da vedere.

I tedeschi che guardavano le condizioni di servizio avrebbero trovato informazioni simili. A partire dal 17 agosto 2024, il punto 1.1(c) stabiliva che la condivisione dell'account oltre la casa era proibita, salvo il consenso delle opzioni di abbonamento. La rilevazione della condivisione non autorizzata attivava "misure tecniche" per impedire l'uso dell'account oltre la casa, i dettagli dei quali rimanevano oscuri. Si menzionavano anche i "membri aggiuntivi", che non erano autorizzati a condividere il loro account con altre persone.

La sfida alle condivisioni degli account entra in una nuova fase

Sembra che la fine delle condivisioni degli account sia vicina. Ad aprile, il CEO di Disney Bob Iger, in un'intervista con "CNBC", ha rivelato i piani per essere il "primo a sfidare seriamente" le password condivise, previste per giugno. In alcuni paesi e mercati limitati, il lancio era previsto per l'estate, con una "attuazione completa" prevista per settembre.

Iger ha ribadito, secondo il portale tecnologico "The Verge", che la lotta contro la condivisione sarebbe "veramente iniziata" a settembre. Anche se non confermata per la Germania, i "membri aggiuntivi" menzionati nelle condizioni d'uso suggeriscono che un'introduzione potrebbe non essere lontana.

Attualmente, un abbonamento Disney+ in Germania varia da 5,99 euro (con pubblicità) a 11,99 euro (senza pubblicità), o 119,90 euro all'anno, a seconda del pacchetto scelto. Il prezzo per i "membri aggiuntivi" non è ancora stato reso noto. Al contrario, Netflix offre piani da 4,99 euro (con pubblicità) a 19,99 euro (senza pubblicità), con uno "slot per membro aggiuntivo" che costa 4,99 euro (ma non disponibile nella fascia di prezzo più bassa). Un nuovo utente che condivide un account deve pagare almeno 13,99 euro al mese, più una sovrattassa per lo slot aggiuntivo.

Disney+ potrebbe diventare più costoso nel prossimo futuro

**Oltre all'ingaggio di abbonati premium a pagamento, il prezzo di Disney+ in Germania potrebbe aumentare presto. Di recente sono state annunciate tariffe aumentate per Disney+, Hulu e ESPN+ per il mercato statunitense. Anche se non ci sono ancora annunci specifici per la Germania, Disney ha confermato al portale "Golem.de" che "i prezzi in tutto il mondo aumenteranno in determinati mercati in momenti diversi durante l'anno". Di conseguenza, i clienti

Leggi anche: