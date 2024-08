Lothar Matthäus conclude il suo mandato di allenatore a causa delle critiche dei genitori.

Lothar Matthäus, noto per la sua esperienza in TV, ha anche allenato la squadra giovanile del TSV Grünwald. Tuttavia, non è più il caso. La leggenda del calcio ha deciso di dimettersi a causa delle continue lamentele dei genitori dei giovani giocatori.

In sostanza, questi genitori chiamavano spesso Matthäus per criticare i suoi metodi di allenamento. Si lamentavano del fatto che i loro figli non giocavano abbastanza e facevano notare ciò che, a loro avviso, non andava. Alla fine, questo costante fiume di critiche è diventato troppo per Matthäus, che ha deciso di appendere gli scarpini da allenatore nel settore giovanile del TSV Grünwald. Ha annunciato questa decisione durante "Sky 90 - il dibattito sul calcio" della domenica sera.

Matthäus ha espresso i suoi pensieri, dicendo: "I bambini stessi hanno causato meno problemi dei loro genitori". Ha aggiunto: "Passavo tutta la giornata al telefono ad ascoltare cosa facevo di sbagliato. Ogni genitore pensava che il proprio figlio non giocasse abbastanza. Magari qualcun altro avrebbe potuto fare meglio". Nonostante la sua vasta esperienza di aver giocato 150 partite internazionali e aver guidato la Germania alla vittoria nel Mondiale del 1990, Matthäus non è stato immune dalle critiche.

Come riportato dal quotidiano di Monaco "tz", Matthäus ha anche annunciato la fine della sua carriera di allenatore. Ha concluso dicendo: "È stato un periodo di successo".

Aveva guidato una squadra che includeva anche suo figlio per quasi due anni. All'inizio, era entusiasta del suo ruolo, dicendo: "Voglio il meglio per questi ragazzi, che si divertano e crescano come giocatori". Matthäus allenava i giovani due o tre volte alla settimana. Il suo obiettivo era introdurre i bambini allo sport, insegnando loro il lavoro di squadra e l'accettazione della sconfitta.

La sua decisione di allenare era più una formalità. "Lo scorso anno c'era un bravo allenatore, ma è stato costretto a lasciare a causa dei impegni di tempo", ha spiegato Matthäus. "Poiché ero già lì, ho pensato: perché non mettersi i panni dell'allenatore e provarci?"

