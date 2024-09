- L'ostetrica di Sabine Eberts ritorna sul palco rock nel 2025

Nel 2025, il personaggio Marthe della serie Sachsen-Saga di Sabine Eberts tornerà sulla scena del Felsenbühne Rathen. Lo spettacolo, intitolato "Le tracce della levatrice", si basa sul secondo libro della serie e fa parte dei tre nuovi spettacoli in programma per l'anno in questo rinomato teatro naturale nella Svizzera sassone. L'apertura della stagione, come annunciato dalle Landesbühnen Sachsen, è prevista per il 16 maggio. L'adattamento per il palcoscenico è stato curato da Odette Bereska, mentre "Il segreto della levatrice" è stato rappresentato nel 2018.

Inoltre, "Il piccolo rosso cappuccio" e "Anatevka" saliranno sul palcoscenico. In una nuova interpretazione, "Il piccolo rosso cappuccio" attraverserà le rocce, una storia che celebra l'amore per la natura e il potere delle piccole cose di fare una grande differenza. Nel frattempo, il musical "Anatevka", incentrato sulla ricerca del lattaio ebreo Tewje di preservare i valori tradizionali in un mondo in cambiamento, verrà rappresentato.

Altri spettacoli del repertorio come "Shatterhand", "Der Freischütz", "Im Weißen Rössl" e "Das kalte Herz" saranno in scena fino al 7 settembre al "Felsenbühne Festspiele" a Rathen, un titolo dato alle stagioni estive dalle Landesbühnen dal momento in cui hanno ripreso le rappresentazioni sul loro palcoscenico all'aperto.

Minore affluenza nel 2024

Da metà maggio fino al recente weekend, circa 62.000 visitatori hanno assistito agli spettacoli immersivi nelle montagne di sabbia dell'Elba, a sud di Dresda. Tuttavia, questo numero era di circa 11.000 inferiore rispetto al 2023 a causa delle cancellazioni per maltempo e dei periodi di vacanza non ideali, come spiegato da un rappresentante delle Landesbühnen.

Il palcoscenico, circondato dalle uniche formazioni rocciose delle montagne di sabbia dell'Elba, è simile ad altri teatri all'aperto in Germania e offre posti a sedere per 1.800 persone. Fondate nel 1936, le Landesbühnen Sachsen hanno rappresentato al Felsenbühne dal 1954.

