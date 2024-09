Rapido arrivo dei vigili del fuoco. - L'ostello giovanile di Schleswig ha subito danni materiali per incendio.

Ieri sera, un incendio si è verificato al centro di detenzione minorile di Schleswig, causando danni considerevoli alla proprietà. Per fortuna, non ci sono state vittime; per fortuna, il fuoco è stato notato quando la stanza in questione era vuota. L'origine dell'incendio rimane un mistero, secondo il capo del carcere minorile.

Subito dopo l'allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno ripristinato le operazioni regolari in un'ora. Il centro di detenzione minorile di Schleswig funge da principale centro di detenzione per minori nello stato di Schleswig-Holstein, con 130 celle di sicurezza e 10 aperte, secondo il suo sito ufficiale.

Despite the efforts of the firefighters, some other parts of the detention center were affected due to the spread of smoke. Fortunately, the other inmates were temporarily relocated to a nearby facility.

