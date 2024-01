L'ostaggio israeliano liberato dice di aver subito una "guerra psicologica" durante i 50 giorni di prigionia di Hamas

Come si sono svegliati al suono delle sirene e si sono nascosti nel loro rifugio. Di come gli spari si siano avvicinati. Quando le porte si aprirono, il nonno si precipitò fuori dal rifugio per evitare che gli uomini armati di Hamas vedessero gli altri nascosti all'interno. Come è stato preso. Come hanno lasciato la porta aperta del rifugio nella speranza che altri assalitori pensassero che fosse già stato saccheggiato e se ne andassero. Ma non ha funzionato.

"Un'altra unità terroristica è entrata e ha preso anche noi", ha raccontato Asher alla CNN.

Asher, sua madre e le sue figlie, Raz di 5 anni e Aviv di 2, sono state gettate sul retro di un trattore con altri ostaggi del kibbutz, prima che gli uomini armati aprissero il fuoco. Asher è stata colpita alla schiena, Aviv alla gamba e la madre è stata uccisa.

Asher, 34 anni, e le sue figlie sono state portate a Gaza, dove sono state tenute prima in una casa, poi in un ospedale, prima di essere rilasciate a novembre durante un cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas.

In un'intervista esclusiva alla CNN, Asher ha descritto i suoi quasi 50 giorni di prigionia, la "guerra psicologica" a cui è stata sottoposta, le condizioni in cui è stata tenuta e il suo senso di colpa dopo essere stata liberata mentre decine di altre persone - tra cui Gadi Moses, 79 anni, nonno delle sue figlie - rimangono in prigionia.

Asher e le sue figlie sono state portate prima in un appartamento appartenente a una famiglia di Gaza. "Mi hanno suturato le ferite senza anestesia, sul divano, mentre le mie bambine erano accanto a me", ha raccontato Asher.

Dopo essere stata esposta all'attacco terroristico del 7 ottobre, che ha definito un "film di guerra", Asher ha detto di aver cercato di rassicurare le sue figlie che il pericolo era passato. "Ho detto loro che non ci sono più terroristi e che ora siamo con brave persone che ci sorvegliano finché non possiamo tornare a casa", ha detto.

Le tre sono state sorvegliate ogni ora del giorno da figli e nipoti del proprietario della casa. Asher non ha mai saputo i loro nomi, ma è riuscita a comunicare con il padre, che secondo lei parlava ebraico perché lavorava in Israele.

Sebbene Asher e le sue figlie non abbiano subito danni fisici, ha detto di essere stata sottoposta a una "guerra psicologica".

"Non ci hanno dato molte informazioni, hanno cercato soprattutto di dire che Hamas vuole liberarci ma che in Israele nessuno si preoccupa di noi", ha detto Asher. "Che non torneremo a vivere nel kibbutz perché non è la nostra casa, non è il posto a cui apparteniamo".

Ma lei ha detto di non avergli creduto e che il rumore dei combattimenti fuori dall'edificio a Gaza era "il modo in cui sapevamo che stava succedendo qualcosa per riportarci a casa, per fare pressione su Hamas affinché ci rilasciasse".

Dopo 16 giorni, Asher e le sue figlie sono state portate dall'appartamento a quello che lei ha descritto come un "cosiddetto" ospedale nella città meridionale di Gaza, Khan Younis. Perché "cosiddetto"?

Perché un ospedale è "un luogo che dovrebbe prendersi cura delle persone, ma invece è stato preso da Hamas e lo hanno usato per nascondere gli ostaggi", ha detto Asher.

L'esercito israeliano ha ripetutamente affermato che Hamas nasconde infrastrutture terroristiche all'interno e intorno alle istituzioni civili di Gaza, come gli ospedali - un'affermazione negata dal gruppo militante. Gli Stati Uniti hanno affermato che Hamas ha utilizzato l' ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, come centro di comando e luogo di detenzione di ostaggi. Asher non ha detto dove era tenuta prigioniera.

Asher è stata raggiunta da altri ostaggi nel complesso ospedaliero - i primi prigionieri che ha incontrato da quando è stata portata a Gaza.

Ha detto di aver ricevuto alcune medicine quando le sue figlie si sono ammalate mentre erano tenute all'interno, "ma non erano abbastanza".

Quando Aviv ha contratto la febbre, Asher l'ha messa nel lavandino con acqua fredda per abbassarle la temperatura. "Urlava. Ci dicevano di stare zitti, ma la bambina aveva la febbre e dovevo prendermi cura di lei in qualche modo". Rimasero in ospedale per quasi cinque settimane.

Alla domanda su quale sia stato il suo momento più buio, Asher ha risposto che "sorprendentemente è stato il giorno in cui siamo stati rilasciati".

Quando sono stati "portati di nascosto" fuori dall'ospedale in un veicolo di Hamas, la donna non sapeva dove sarebbe stata portata. "Nessuno ci ha detto che saremmo stati rilasciati", ha detto, "quindi il viaggio per le strade di Gaza è stato molto, molto spaventoso".

Ha raccontato che le strade erano piene di migliaia di persone - tra cui bambini e anziani - che cercavano di colpire l'auto e di bussare ai suoi finestrini. Asher ha detto di aver temuto di essere linciata.

"È la prima volta che Raz mi ha detto, dopo un mese e mezzo in cui l'ho protetta, 'Mamma, ho paura'", ha detto Asher.

Un totale di 105 persone sono state rilasciate da Hamas durante la tregua temporanea con Israele, iniziata il 24 novembre e terminata il 1° dicembre. I video che riprendono alcuni dei momenti in cui gli ostaggi sono stati trasferiti al personale della Croce Rossa mostrano spesso membri di Hamas che si comportano gentilmente con gli ostaggi, tenendo per esempio le mani di donne anziane e aiutandole a scendere dalle auto.

"È un grande spettacolo", ha detto Asher. "Prima di essere rilasciata, io e le mie ragazze siamo state scalze per 50 giorni. Avevamo freddo perché a novembre indossavano le maniche corte". Ma prima di essere consegnate al personale della Croce Rossa, sono state date loro delle scarpe e i membri di Hamas "mi hanno fatto indossare un bel vestito", ha detto Asher.

Una volta tornate in Israele, Asher e le sue figlie sono state portate in un ospedale di Tel Aviv prima di essere dimesse e tornare a casa. La prima cosa che le figlie hanno fatto è stata "uscire per sentire il vento sulla pelle", ha detto Asher.

"Non abbiamo visto la luce del giorno per tutto il tempo... per loro, il solo fatto di poter correre fuori, qui nel nostro cortile, è stata la prima cosa che hanno fatto". La sua famiglia sta ora cercando di ritrovare una parvenza di normalità. Ma Asher dice che il trauma riaffiora facilmente: "Un giorno hanno visto un trattore e mi hanno chiesto se gli uomini del male sono qui. Ho dovuto dire loro di no, il trattore non appartiene agli uomini del male", ha detto Asher. "Il trattore non è la cosa che ti ha fatto male, è qualcosa con cui lavoriamo nei campi, nelle costruzioni". "Mentre eravamo in ostaggio, tutte le mie energie erano dedicate alle bambine, perché se mi fossi persa nel dolore non ci sarebbe stato nessuno a prendersi cura di loro", ha detto. "Agivo con il pilota automatico... E il sollievo che ha provato una volta liberata è stato macchiato dalla consapevolezza che altri sono rimasti a Gaza. Al 29 dicembre, 106 ostaggi sono ancora a Gaza, così come i corpi di 23 persone uccise, secondo l'Ufficio del Primo Ministro israeliano, tra cui Gadi Moses, il compagno della madre di Asher. "Lo stiamo aspettando, avrà 80 anni, è senza medicine", ha detto Asher.

Le Brigate Quds, il braccio armato della Jihad islamica palestinese - un altro gruppo islamista che opera a Gaza - a dicembre hanno diffuso un video che mostra Gadi Moses e un altro ostaggio, Gadi Katzir, 47 anni, che parlano davanti alla telecamera, chiedendo al governo israeliano di organizzare il loro rilascio. "È diventato molto magro - lo abbiamo visto nel video", ha detto Asher.

"Non riesco a capire cosa sia successo alla mia famiglia e non riesco a comprendere la loro disumanità. Persone che uccidono persone nel loro letto. Chi fa una cosa del genere? Non è umano".

Bianna Golodryga ha condotto l'intervista a Tel Aviv e Christian Edwards ha scritto da Londra.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com