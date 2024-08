- L'osservatore scolastico osserva un minore nella cabina posteriore.

Il sistema educativo del Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha registrato un calo, secondo un'esame annuale condotta dall'organizzazione a favore del libero mercato, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Lo scorso anno, la regione si classificava all'11º posto tra i 16 stati tedeschi, ma ora è scivolata al 13º posto, come riportato dall'INSM.

La Sassonia continua a guidare la classifica dell'INSM nella valutazione dell'istruzione, seguita dalla Baviera, Amburgo e Turingia. In fondo alla classifica, come lo scorso anno, c'è Brema. Il Brandeburgo si posiziona penultimo, con la Renania Settentrionale-Vestfalia al terzo posto.

La valutazione esamina i sistemi educativi degli stati federali utilizzando 98 indicatori. L'attenzione si concentra principalmente sull'istruzione da una prospettiva economica, esaminando come questi sistemi alleviino la povertà educativa, contribuiscano alla prosperità, favoriscano la forza lavoro qualificata e promuovano la crescita. Confronta anche l'apertura dei rispettivi sistemi educativi e il grado in cui sono garantite le pari opportunità educative.

Fattori come la spesa educativa per studente rispetto alla spesa pubblica totale per residente, gli investimenti nelle scuole e nelle università, la chiave di cura nelle istituzioni educative o le dimensioni delle classi sono analizzati.

Amburgo ha mostrato il miglioramento più significativo quest'anno, passando dall'ultimo posto al 12º posto. Nel corso del decennio, la Saarland e Amburgo hanno dimostrato il miglioramento più costante in questa osservazione a lungo termine. Si tratta della 21ª edizione del Monitor dell'Istruzione. I risultati dettagliati per ciascuno stato federale saranno presentati il prossimo martedì.

Il ministro dell'Istruzione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Simone Oldenburg (Partito di Sinistra), ha già criticato il Monitor dell'Istruzione per non rappresentare o migliorare accuratamente il sistema educativo nel MV.

Despite the decline in Mecklenburg-Vorpommern's educational ranking, the region still invests heavily in educational institutions, ensuring substantial spending per student. The large class sizes, however, may negatively impact student learning outcomes, potentially contributing to the region's drop in the INSM assessment.

