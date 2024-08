- L'ospite Jan Köppen era assente dal ricevimento.

La edizione All-Star del Dschungelcamp è alle porte. Il 15 agosto, "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! All-Stars" debutta sul servizio di streaming RTL+ (disponibile anche su RTL dal 16 agosto). Tuttavia, qualcosa di senza precedenti è accaduto all'inizio della stagione All-Stars: la conduttrice Sonja Zietlow (56) ha accolto il primo gruppo di stelle da sola. Il co-conduttore Jan Köppen (41) era introvabile. Il motivo era un malessere che ha colpito il 41enne.

Premiere del Dschungelcamp: nessuna traccia dell'uomo "simpatico, amichevole e divertente"

Un video su RTL mostra l'arrivo delle leggende del Dschungelcamp Georgina Fleur (34), Mola Adebisi (51), Danni Büchner (46), Thorsten Legat (55), Hanka Rackwitz (55) e David Ortega (38) nella boscaglia del Sudafrica. Ma il gruppo è rimasto sorpreso nel trovare la conduttrice cult Zietlow ad attenderli da sola.

"Siete qui per lo Showdown delle leggende del Dschungel, e già da ora è leggendario perché per la prima volta nella storia sono qui da sola ad accogliervi", spiega la conduttrice di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! All-Stars" ai presenti. Poi scherza: "E perché? Perché Jan non ha voglia di vedervi".

Ma la icona del Dschungelcamp Zietlow si affretta a chiarire: "No, purtroppo Jan è a letto con la febbre e non sta bene". Spera che l'uomo "simpatico, amichevole e divertente" torni al suo fianco il giorno successivo.

13 concorrenti VIP si contendono il premio di €100.000 in "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! All-Stars". RTL trasmetterà i 17 episodi pre-registrati della stagione All-Star ogni giorno dalle 20:15 a partire dal 16 agosto. Gli episodi saranno disponibili su RTL+ un giorno prima.

