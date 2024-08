- L'ospite incontra l'ospite: L'ospite esprime gioia per il "Professore di Feci e Urina"

Questi Ospiti Piacciono a Horst Lichter alla Perfezione. Maren Gorg Porta il Suo Coniuge a "Bares für Rares" – E il Suo Nome È Anche Horst. Il Conduttore È Entusiasta: "Finalmente, Un Altro Horst!" E Lodava il Suo Ospite Maschile. Anche Se È Solo di Un Anno Più Giovane, "Ma Sembra Almeno Dieci Anni Più Giovane," Lo Loda Lichter.

Quando Horst Gorg Rivelò la Sua Occupazione, Vinse l'Adorazione di Lichter: "Sono un Professore di Smaltimento delle Acque Reflue e Tecnologia dei Rifiuti," Disse. "O Come Mi Chiamano gli Studenti, 'Professore di Merda e Piscio.' Lichter Non Può Fare Ameno Che Esclamare: "Horst, Ti Adoro," Disse al Suo Ospite.**

"Bares für Rares": Horst Lichter Adora i Suoi Ospiti

Poi Wendela Horz Parla e Rivelò il Veri Scopo della Visita della Coppia: un Anello di Oro 750 con un Acquamarina Blu-Azzurro. L' Esperto Ne Colloca l'Origine Intorno al 1950. Maren Gorg Chiede 5300 Euro per il Suo Anello, Ma Horz Stima il Suo Valore tra 3500 e 4000 Euro. La Coppia Raggiunge un Accordo.**

Questo Ispira Lichter a Un'altra Oda: "Non Solo Sei Affascinante, Bella, Snella, Attiva e in Forma – Sei Anche Realista," Esulta il Conduttore.**

Mentre la Coppia Entra nella Stanza del Venditore, Walter Lehnertz Già Sa Cosa Sta per Succedere: "Una Borsa È Sempre Costosa," Dice "Waldi." Wolfgang Pauritsch Inizia l'Asta con un'offerta di 1000 Euro. Quando l'Offerta Raggiunge 2450 Euro, Maren Gorg Aggiunge l'Opinione dell' Esperto, Dando un Nuovo Slancio all'Asta. Alla Fine, l'Anello Va a Elke Velten-Tönnies per 3000 Euro e Tutti Sono Contenti.**

