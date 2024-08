- L'ospedale si rammarica degli errori nel rilasciare un criminale condannato

Dopo che un criminale è fuggito brevemente durante una passeggiata giornaliera a Plattling, nella Bassa Baviera, l'ospedale distrettuale di Deggendorf si rammarica degli errori commessi. Il 24enne, condannato per omicidio colposo, era fuggito durante una visita al cinema lo scorso giovedì. "L'assenza di una scorta maschile e quindi la mancanza di accompagnamento durante la pausa toilette è stato, a posteriori, l'errore principale nella pianificazione", ha detto il primario Johannes Schwerdtner. Tutti i processi nella clinica vengono rivisti per prevenire simili errori in futuro.

Clinica: Valutazione del pericolo inaccurata

Un secondo errore è stata "una valutazione del pericolo eccessivamente alta e quindi inaccurata segnalata alla polizia", ha detto Schwerdtner. La polizia aveva classificato il fuggiasco come "estremamente pericoloso", dopo che il personale della clinica aveva segnalato erroneamente questo. Questa valutazione ha portato a grande incertezza tra la popolazione, ha detto il primario della clinica di psichiatria forense e psicoterapia di Mainkofen. "Il nostro obiettivo più alto è sempre quello di garantire la sicurezza della popolazione nel quadro del nostro mandato legale". Si rammarica profondamente che il sentimento di sicurezza dei cittadini sia stato compromesso dagli errori nella pianificazione. "Stiamo lavorando intensamente per migliorare le condizioni per le misure di allentamento".

Nessun allentamento ulteriore per il 24enne

Il somalo è stato catturato e restituito alla clinica circa otto ore dopo la sua fuga. La polizia lo ha cercato con un ampio dispiegamento di ufficiali, un elicottero, un drone e un addestratore di cani. Non ci saranno ulteriori allentamenti per il 24enne per il momento.

Tuttavia, i responsabili considerano ancora corretta la decisione di concedere la passeggiata giornaliera accompagnata la scorsa settimana, ha detto un portavoce della Bassa Baviera. In quel momento non c'era pericolo per la popolazione. although the man had attempted to escape unsuccessfully about three years ago, his treatment has been positive since then.

Uomo condannato al ricovero in ospedale psichiatrico per omicidio colposo

Nel 2022, l'uomo è stato condannato al ricovero in un ospedale psichiatrico dal tribunale regionale di Deggendorf per omicidio colposo. Aveva ucciso un compagno di stanza con almeno 111 coltellate e decapitato il corpo nel luglio 2021. Secondo le dichiarazioni del distretto, le misure di allentamento sono state concesse

