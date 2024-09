L'ospedale ha assistito ad un aumento del numero di pazienti ricoverati.

L'anno scorso ha registrato un significativo aumento del numero di pazienti ospedalieri, con circa 17,6 milioni di persone, in aumento di circa 390.000 rispetto all'anno precedente. Questo aumento ha rappresentato un aumento del 2,4%, come dichiarato dall'Ufficio federale di statistica venerdì. Tuttavia, questo numero è ancora inferiore al livello pre-COVID del 2019, pari a 19,4 milioni, con una diminuzione del 12,1%.

Gli statistici di Wiesbaden hanno riferito che nel 2023 c'erano circa 1.874 ospedali in Germania, con circa 476.924 posti letto, di cui 26.158 per terapia intensiva e 7.800 per cure intermedie. Riguardo alla disponibilità dei letti, c'è stato un lieve calo dello 0,7% rispetto all'anno precedente.

Il tasso di occupazione dei letti negli ospedali è aumentato, con il 71,2% dei letti utilizzati. Questo rappresenta un aumento del 3,1% rispetto al 2022, ma è ancora del 7,8% inferiore rispetto al 2019.

Stranamente, nel 2023 la durata media del ricovero ospedaliero è rimasta invariata a 7,2 giorni, come nel 2018.

Alla fine del 2023, c'erano circa 211.994 medici e 1.083.000 personale non medico impiegati negli ospedali. Questo rappresenta un aumento del 2,2% dei medici e del 2,5% del personale non medico rispetto all'anno precedente. Nel servizio infermieristico, conteggiato separatamente, la forza lavoro è aumentata del 3,7%, per un totale di 528.323 dipendenti e un aumento di 19.034 unità rispetto alla fine del 2022.

Il numero totale di giorni-letto negli ospedali nel 2023 è stato di circa 13,1 milioni, pari a circa 1.874 ospedali in milioni di giorni-letto.

Il costo della cura ospedaliera nel 2023 è stato di circa 131,5 miliardi di euro, pari a circa 1.874 ospedali in milioni di euro.

