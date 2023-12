L'ospedale di Seattle sfida il procuratore generale del Texas per l'indagine fuori dallo Stato sull'assistenza ai giovani per l'affermazione del sesso

Secondo la richiesta, presentata il 7 dicembre, l'ufficio ha richiesto "documenti e informazioni" sui residenti del Texas trattati dal Seattle Children's Hospital e sui "medici associati" all'ospedale.

In particolare, le richieste dell'ufficio hanno riguardato "informazioni relative alle diagnosi, ai farmaci prescritti, agli esami di laboratorio e ai protocolli terapeutici utilizzati dai medici nel trattamento dei singoli pazienti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e oggi", si legge nella petizione.

"La legge di Washington vieta espressamente al Seattle Children's di rispondere alle richieste", si legge nella petizione presentata dall'ospedale nella contea di Travis, in Texas. "Inoltre, le richieste rappresentano un tentativo incostituzionale di indagare e ostacolare il potenziale commercio interstatale e i viaggi dei residenti del Texas che cercano cure in un altro Stato". L'ospedale ha anche contestato la giurisdizione dell'ufficio del procuratore generale del Texas.

In una dichiarazione alla CNN, un portavoce dell'ospedale ha affermato: "Il Seattle Children's ha intrapreso un'azione legale per proteggere le informazioni private dei pazienti relative ai servizi di assistenza per l'affermazione del genere presso la nostra organizzazione, richieste dal procuratore generale del Texas. Il Seattle Children's rispetta la legge per tutti i servizi sanitari forniti. A causa del contenzioso in corso, non possiamo commentare ulteriormente in questo momento".

La CNN ha contattato l'ufficio del procuratore generale del Texas Ken Paxton per un commento venerdì, ma non ha ricevuto risposta.

L'anno scorso Paxton ha dichiarato che gli interventi chirurgici di conferma del sesso sui bambini e la prescrizione di farmaci che influenzano la pubertà sono considerati "abusi sui minori", un'affermazione vista da molti come un attacco ai bambini transgender, ha riferito la CNN.

In risposta, il governatore del Texas Greg Abbott ha ordinato al Dipartimento per la famiglia e i servizi di protezione dello Stato di "condurre un'indagine rapida e approfondita su tutti i casi segnalati di queste procedure abusive nello Stato del Texas".

Ma i sostenitori dei diritti LGBTQ hanno fatto causa e a settembre un giudice distrettuale ha stabilito che lo Stato non può condurre indagini sui genitori che forniscono assistenza per l'affermazione del genere se i loro figli e quelle famiglie fanno parte di uno dei gruppi che hanno fatto causa allo Stato, come ha riferito in precedenza la CNN.

Sara Smart della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com