L'ospedale del Sudan del Nord rischia di chiudere con l'intensificarsi della guerra civile

Guerra civile tra le Forze Armate Sudanesi (FAS) e le Forze di Supporto Rapido (FSR) è scoppiata ad aprile dello scorso anno e si è intensificata ad El Fasher, la capitale del Darfur del Nord, da maggio quando il gruppo paramilitare FSR ha circondato la città.

L'ospedale Saudi di El Fasher, sostenuto da MSF, ha subito danni estesi a seguito dei bombardamenti continui della città nell'ultima settimana, lasciandolo a malapena funzionante, ha detto MSF. Almeno 15 persone sono state uccise in quegli attacchi e più di 130 altre sono rimaste ferite, ha aggiunto.

La struttura è l'ultimo ospedale pubblico rimasto in città con la capacità di trattare i feriti e di eseguire interventi chirurgici, secondo MSF.

La scorsa domenica, un altro attacco all'ospedale ha colpito il reparto di chirurgia, uccidendo un assistente e ferendo cinque persone.

“L'attacco di domenica all'ospedale Saudi – che è il più grande ospedale dello stato del Darfur del Nord – dimostra chiaramente che le parti in conflitto non stanno facendo sforzi per proteggere le strutture sanitarie o i civili all'interno di esse. I pazienti temono per le loro vite a causa degli attacchi incessanti”, ha dichiarato Michel Olivier Lacharité, responsabile delle operazioni di emergenza di MSF, in una dichiarazione del mercoledì.

Mentre le persone fuggono verso il campo di Zamzam per i sfollati vicino ad El Fasher nel Sudan occidentale, che è stato colpito da bombardamenti una settimana fa, l'ospedale da campo di MSF è sotto “pressione eccezionale” con i feriti che continuano ad arrivare, ha detto l'agenzia di aiuto.

La crisi che riguarda i bambini

I recenti resoconti preoccupanti da El Fasher arrivano mentre UNICEF, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, ha dichiarato che la crisi umanitaria del Sudan è “la più grande del mondo” per i bambini, in termini di numeri.

“Tens of thousands” di bambini sudanesi sono a rischio di morte se non viene presa un'azione urgente, ha avvertito James Elder, portavoce di UNICEF, durante una conferenza stampa di martedì.

“Migliaia di bambini sono stati uccisi o feriti nel Sudan in guerra. La violenza sessuale e il reclutamento stanno aumentando. E la situazione è ancora peggiore dove rimane negata una presenza umanitaria in corso”, ha detto Elder.

Cinque milioni di bambini sono stati costretti a lasciare le loro case, rendendo il Sudan la più grande crisi di sfollamento infantile del mondo, ha sottolineato Elder, aggiungendo che i bambini stanno morendo mentre la carestia inizia a diffondersi nel campo di Zamzam.

“La determinazione della carestia di questo mese in una parte del Sudan rischia di diffondersi e portare a una perdita catastrofica di vite di bambini”, ha detto il portavoce.

