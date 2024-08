- "L'orso problematico italiano si trasferirà nella foresta nera entro il 2024"

Se tutto procederà come previsto, il "bear problematic" Gaia, originario del nord Italia, è previsto che si trasferisca nel Parco dei Lupi e Orsi di riserva situato nella Foresta Nera entro la fine dell'anno. Tuttavia, la struttura di Bad Rippoldsau-Schapbach è attualmente in fase di sviluppo e il piano di trasferimento non è ancora stato stabilito, come confermato da un rappresentante della Fondazione Orso. La fondazione ha stanziato circa un milione di euro solo per la costruzione e sta, di conseguenza, raccogliendo contributi.

Il orso, identificato come JJ4, ha aggredito e ucciso un 26enne durante una corsa in Italia lo scorso aprile. Il governo provinciale del Trentino e i difensori dei diritti degli animali hanno intrapreso una causa legale sulla sorte dell'orso. La provincia ha ordinato l'esecuzione dell'orso, ma la sentenza è stata sospesa dai tribunali a seguito di richieste d'urgenza da parte dei sostenitori dei diritti degli animali.

I sostenitori dei diritti degli animali: Questa è solo una soluzione temporanea

Gaia è stato catturato vivo e temporaneamente ospitato in un recinto vicino a Trento. Il trasferimento al parco situato nel distretto di Freudenstadt era in fase di pianificazione da tempo.

"Questo rimane una soluzione temporanea", ha dichiarato la fondazione sul suo sito web. "although JJ4 is now permitted to live on, it will, despite optimal living conditions, not be exempt from suffering. We are aware of this from our experiences with previous wild bears Jurka and Isa in our Black Forest animal welfare project. It takes a substantial amount of time for the wild instinct of a bear to be suppressed, and it likely never fully fades away."

Il recinto all'aperto verrà costruito rispettando gli standard di sicurezza più elevati. Gaia avrà il tempo di adattarsi alla cattività, protetto dal traffico dei visitatori.

La Fondazione Orso è attivamente alla ricerca di fondi per lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto e telecomunicazioni necessaria per facilitare il trasferimento di Gaia al Parco dei Lupi e Orsi nella Foresta Nera. Nonostante sia temporaneamente ospitato in un recinto, il benessere a lungo termine di Gaia rimane una preoccupazione significativa per la fondazione, alla luce delle loro esperienze con Jurka e Isa.

