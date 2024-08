L'origine dell'accordo tra Hitler e Stalin

In realtà, sono avversari implacabili. Tuttavia, in agosto 1939, Hitler e Stalin firmano un accordo, nonostante la loro ostilità. Questo trattato, firmato segretamente, divide alla fine l'Europa orientale tra loro. Per la politica di appeasement dell'Europa occidentale, questo è catastrofico. Per Hitler, apre la strada al suo confronto con la Polonia.

Maxim Litvinov, ministro degli esteri sovietico, mette in guardia la Società delle Nazioni nel 1936, sostenendo che le ideologie di Adolf Hitler, come indicate nel suo libro "Mein Kampf", non sono semplici dichiarazioni, ma chiari indizi delle sue intenzioni. Tuttavia, gli avvertimenti di Litvinov vengono ignorati dalla comunità internazionale per un po'.

Tre anni dopo, nel 1939, Hitler scatena la Seconda Guerra Mondiale, causando distruzioni e perdite di vite umane in Europa. L'esistenza del Patto Hitler-Stalin, firmato 80 anni fa, serve come un promemoria che la guerra non era un destino inevitabile. Il trattato di non aggressione tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, che includeva Joseph Stalin, fu firmato nelle prime ore del 24 agosto 1939. Questo trattato rese possibile l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista pochi giorni dopo.

Hitler aveva a lungo anticipato la guerra e si era preparato attivamente per essa sin dal suo ascesa al potere nel 1933. Violando gradualmente il Trattato di Versailles, accelerò la riarmamento della Germania. Dal 1938 in poi, intraprese una politica espansionista aggressiva, annettendo l'Austria al Reich tedesco. subsequently, he pressured the Western powers to yield the Sudetenland in the Czech Republic to Germany through the Munich Agreement. Just half a year later, in March 1939, the Wehrmacht takes control of the remaining Czech part of Czechoslovakia and establishes a pro-German regime in Slovakia.

Il licenziamento di Litvinov

Il ministro degli esteri sovietico tentò di creare un sistema di sicurezza collettiva, un patto che coinvolgeva l'Unione Sovietica e i poteri europei occidentali per circondare Hitler. Tuttavia, la Gran Bretagna e la Francia fallirono nell'allearsi militarmente con l'Unione Sovietica a causa di riserve ideologiche e riluttanza. Chamberlain, il primo ministro britannico, era ancora ansioso di promuovere un accordo con Hitler per soffocare le sue ambizioni.

Se l'intervento fosse stato necessario è un argomento di dibattito tra gli storici. Essi sostengono che l'invasione del Reno da parte della Wehrmacht nel 1936 rappresentava un punto di svolta critico, uno che avrebbe permesso alle potenze occidentali di stabilire limiti per Hitler, se solo avessero risposto in modo decisivo. Invece, ritardano e il tempo prezioso passa mentre la Germania rafforza notevolmente il suo potere militare. Nel 1939, diventa sempre più evidente che la politica di appeasement della Gran Bretagna e della Francia ha fallito.

Il tentativo di Litvinov di forgiare un'alleanza contro Hitler fallisce anche. Isolato, l'Unione Sovietica si rifiuta addirittura di partecipare alla Conferenza di Monaco insieme al suo alleato, la Repubblica Ceca. In maggio 1939, Stalin sostituisce Litvinov con Vyacheslav Molotov, un fedelissimo. Litvinov va poi a servire come ambasciatore negli Stati Uniti.

Tuttavia, il cambiamento del personale invia un messaggio misto alla Germania: sia Litvinov, un ebreo e figlio di una famiglia bancaria, viene rimosso dal potere, che Stalin mette fine ai suoi tentativi di migliorare le relazioni con la Gran Bretagna e la Francia. L'indecisione delle potenze occidentali incoraggia la Germania nazista a discutere con l'Unione Sovietica.

La lettera personale di Hitler a Stalin viene bene accolta a Berlino. Fresh off le dichiarazioni di supporto da Londra e Parigi per la Polonia in caso di attacco, la Germania nazista è minacciata da una guerra su due fronti. Un'alleanza con Stalin risolverebbe questo problema. Il passo lento delle potenze occidentali nella trattativa con l'Unione Sovietica giova alla Germania: ogni ritardo rafforza virtualmente la posizione della Germania. Quando finalmente le trattative sono programmate per iniziare, i rappresentanti britannici e francesi scelgono di viaggiare per mare, una scelta che consuma tempo prezioso. Il rifiuto del governo polacco per permettere all'Armata Rossa di passare attraverso il suo territorio ostacola ulteriormente il progresso delle trattative, che vengono infine posticipate al 21 agosto.

Mentre la Germania diventa sempre più attiva, gli sforzi diplomatici si intensificano per suggellare un'alleanza con l'Unione Sovietica. Si fanno accordi e offerte riservate e, alla fine, Hitler scrive direttamente a Stalin per affrettare un accordo. Questo passo insolito porta frutti: il 23 agosto, il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop visita Mosca con una bozza di trattato e ottiene un'udienza privata sorpresa con Stalin.

Le trattative continuano fino a tarda notte fino alle prime ore del 24 agosto, quando finalmente Ribbentrop e Molotov firmano il Patto di non aggressione germano-sovietico alla presenza di Stalin. Un protocollo segreto allegato a questo trattato delinea le sfere di influenza per entrambe le nazioni nell'Europa orientale. L'Unione Sovietica recupera i territori che aveva perso dopo la Prima Guerra Mondiale, compresi l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. La Germania ne trae beneficio: ottiene una tregua dalla minaccia di una guerra su due fronti e l'accesso alle materie prime dell'Unione Sovietica, come stabilito in un recente accordo economico, che renderebbe il paese autosufficiente in caso di blocco marittimo da parte del Regno Unito. L'invasione della Polonia è ora fattibile.

L'alleanza tra Stalin e Hitler continua ad essere un mistero, con diverse teorie che circolano. Era dovuta a preoccupazioni per la sicurezza, poiché l'Unione Sovietica stava affrontando anche la minaccia di un attacco doppio da parte di Germania e Giappone, già vicini alla Siberia? O forse Stalin temeva un'alleanza tra Berlino, Londra e Parigi contro il suo paese? Una prospettiva alternativa suggerisce che Stalin volesse guadagnare tempo, utilizzando il patto per riarmare e prepararsi ad un eventuale attacco tedesco. Molotov ha sostenuto questa versione in seguito. Al tempo, l'Armata Rossa era indebolita, a seguito dell'esecuzione di Stalin dell'intero Stato Maggiore nel 1937. Nel 1941, quando Hitler attaccò infine l'Unione Sovietica, l'Armata Rossa era ancora scarsamente equipaggiata per rispondere.

Il patto ha inviato shockwaves in tutta l'Europa, con molti comunisti delusi dal fatto che Stalin si fosse alleato con i fascisti, contro cui avevano recentemente combattuto nella Guerra Civile Spagnola. La mossa ha lasciato la Gran Bretagna e la Francia in una situazione diplomatica difficile, portandole a ribadire i loro impegni nei confronti della Polonia. Purtroppo, queste promesse non sono state mantenute e la Polonia si è trovata sotto l'invasione tedesca, scatenando la Seconda Guerra Mondiale, e l'avanzata dell'Armata Rossa nei suoi territori orientali. Di conseguenza, centinaia di migliaia di polacchi sono stati deportati dalla polizia segreta sovietica, con decine di migliaia che hanno perso la vita - un episodio tragico che influisce ancora oggi sulle relazioni russo-polacche. I Paesi Baltici hanno subito un destino simile.

A Mosca, l'esistenza del protocollo segreto è stata inizialmente negata fino agli anni '90. Anche se il contenuto era noto nell'Occidente sin dagli anni '40, la prova scritta non è stata accessibile fino al 1992, quando è stata finalmente pubblicata. Purtroppo, non c'è stata una sostanziale discussione al riguardo. In seguito, il Presidente della Russia Vladimir Putin, che avrebbe ordinato l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, ha difeso il trattato, sostenendo che serviva alle esigenze di sicurezza del tempo. Tuttavia, non ha menzionato il ruolo che ha giocato nell'iniziare la Seconda Guerra Mondiale.

