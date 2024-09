L'organo legislativo della Turingia sceglie un rappresentante della CDU come suo presidente.

Dopo il caos della prima riunione del Parlamento di Stato della Turingia, frescomente eletto, la Corte Costituzionale ha stabilito linee guida rigorose per il leader ad interim dell'AfD, Treutler. Proseguendo con la sessione parlamentare, il 73enne ha rispettato queste prescrizioni. Nella continuazione della sessione, il deputato della CDU König è stato eletto come nuovo presidente del Parlamento con una maggioranza di voti.

Il rappresentante della CDU König è stato selezionato come nuovo presidente del Parlamento di Stato della Turingia. König, 42 anni, ha ottenuto agevolmente la posizione sulla candidata AfD di 38 anni Wiebke Muhsal. In precedenza, il Parlamento ha adottato una modifica alle sue regole procedurali. Una proposta della CDU e del BSW ha ottenuto 55 voti in una riunione plenaria a Erfurt sabato, raggiungendo così la semplice maggioranza necessaria. Tutti i 32 rappresentanti dell'AfD hanno votato contro questa proposta all'unanimità.

La modifica ha dato ai candidati di tutte le fazioni la possibilità di essere proposti per l'elezione del presidente del Parlamento di Stato fin dal primo turno, indipendentemente dalle precedenti riserve per la fazione più potente, inizialmente l'AfD, secondo la vecchia regola. Questo ha aperto la strada all'elezione di König.

Secondo la vecchia regola, la fazione più forte manteneva il diritto di proporre un candidato nei primi due turni. L'elezione del presidente del Parlamento di Stato era inizialmente prevista per giovedì, ma la sessione costituente è finita nel caos e è stata interrotta bruscamente. Treutler, il presidente ad interim dell'AfD, si è rifiutato di permettere mozioni e voti dalla sessione plenaria di giovedì, il che ha influito significativamente sulla proposta dell'alleanza CDU e BSW.

Tuttavia, la Corte Costituzionale della Turingia a Weimar ha emesso una sentenza venerdì sera, sostenendo che il presidente ad interim deve permettere al Parlamento di modificare le sue regole procedurali prima di eleggere il presidente del Parlamento di Stato. La corte ha ordinato a Treutler di conformarsi a questa procedura. Rispettando le istruzioni emesse, Treutler ha eseguito sabato.

Data la nuova regola, il Parlamento di Stato della Turingia ha adottato la proposta della CDU e del BSW, permettendo a König di essere candidato nel primo turno delle elezioni per il presidente del Parlamento. A causa di questa modifica, le elezioni per il Landtag della Turingia hanno portato all'elezione di König come nuovo presidente del Parlamento.

