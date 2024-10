L'organo legislativo della Sassonia nomina Dierks presidente del parlamento con un mandato senza precedenti.

Il Parlamento statale sassone ha eletto un nuovo presidente con una maggioranza sostanziale, e la persona in questione è il politico della CDU Alexander Dierks. Questo individuo ha ottenuto la presidenza durante la sessione inaugurale del parlamento a Dresda, raccogliendo 97 voti su 119 possibili. Quattordici membri hanno votato contro di lui, otto si sono astenuti e uno era assente, portando il totale a 120 membri del parlamento. Dierks succede a Matthias Rößler, suo collega di partito che ha servito come presidente del parlamento per 15 anni.

Il sostegno a Dierks era un risultato previsto, poiché tutti i partiti avevano annunciato in anticipo che avrebbero votato per lui. Anche le fazioni più controverse, come l'AfD e il Partito della Sinistra, hanno espresso il loro sostegno alla proposta della CDU di eleggere Dierks. I Verdi hanno scelto di lasciare la decisione ai loro membri, sentendosi presi di mira dal loro partner di coalizione. Una semplice maggioranza era richiesta per il voto segreto. A soli 37 anni, Dierks è diventato il presidente più giovane del Parlamento statale sassone della storia.

Debate sul numero di vicepresidenti

Per la prima volta, il parlamento avrà quattro vicepresidenti. Questa decisione ha suscitato controversie in precedenza a causa della necessità di fondi aggiuntivi da parte dei contribuenti. Il deposito, l'indennità giornaliera di un membro del parlamento, l'indennità mensile, un'auto personale con autista e un segretario sono solo alcune delle privilegi che questi individui godranno. Tuttavia, gli esperti ritengono che questi privilegi potrebbero essere soggetti a future riduzioni. Il SPD, che ha proposto la quarta posizione, ha mostrato apertura a questa prospettiva.

Di recente, l'elezione del presidente del parlamento statale nella Turingia ha causato tumulto. L'AfD ha tentato di rivendicare l'ufficio come il partito più forte, ma i loro sforzi sono stati bloccati dalla Corte costituzionale di Weimar. La Corte costituzionale ha determinato che l'AfD e il loro presidente parlamentare, Jürgen Treutler, stavano agendo fuori dai binari. Alcuni si sono riferiti a questi eventi come senza precedenti nella storia parlamentare tedesca, con alcuni che hanno addirittura paragonato il caos agli eventi della Repubblica di Weimar. Infine, è stato eletto all'ufficio il politico della CDU Thadäus König, sabato.

