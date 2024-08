L'organo giudiziario ritiene che il mandato di maschera durante la pandemia sia allineato alle norme costituzionali sassiane

Nel 2020, circa 38 membri del gruppo AfD avevano espresso il loro dissenso nei confronti del decreto di protezione dal coronavirus e avevano presentato un ricorso per una revisione legale. Essi consideravano il decreto di protezione dal coronavirus del 30 ottobre 2020 incostituzionale e, di conseguenza, privo di validità.

La Corte Costituzionale ha respinto il loro ricorso, sottolineando che l'obbligo di indossare la mascherina è in linea con la Costituzione sassone nonché con la Legge sulla Protezione dalle Infezioni. La Corte ha affrontato direttamente la controversia sull'obbligo di indossare la mascherina. La richiesta dell'AfD è stata giudicata inammissibile a causa dell'assenza di una giustificazione sostanziale riguardo alle altre disposizioni del decreto di protezione dal coronavirus. Il decreto comprendeva anche restrizioni sui contatti o sulle distanze.

Secondo la sentenza, l'obbligo di indossare la mascherina era appropriato alla luce della situazione pandemica in corso al momento. La Corte si è riferita all'aumento dei casi di infezione e al numero crescente di pazienti in terapia intensiva come giustificazione. Di conseguenza, ridurre i contatti all'interno della popolazione per prevenire una "situazione di emergenza sanitaria nazionale critica" è stato considerato ragionevole.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'obbligo di indossare la mascherina era proporzionale, considerato il potenziale collasso del sistema sanitario a causa di un'ondata incontrollabile di pazienti Covid-19. In tali circostanze, l'uso della mascherina è stato considerato un piccolo inconveniente. Inoltre, sono state previste esenzioni in casi eccezionali, come quando motivi di salute si opponevano all'obbligo di indossare la mascherina. La Corte non ha rilevato difetti procedurali nella emanazione del decreto. La sentenza è stata emessa di recente.

La situazione pandemica del 2020 giustificava l'obbligo di indossare la mascherina, come stabilito nella sentenza della Corte, considerato l'aumento dei casi di infezione e il numero crescente di pazienti in terapia intensiva. La richiesta dell'AfD di dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto di protezione dal coronavirus, compreso l'obbligo di indossare la mascherina, è stata respinta a causa della mancanza di giustificazione.

Leggi anche: