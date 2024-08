- L'organo giudiziario respinge la richiesta urgente di rifugiati

Il tribunale di Potsdam ha respinto un ricorso urgente contro una proposta di struttura per rifugiati nella città. Il funzionario del tribunale ha notato di non aver trovato alcun difetto nella licenza di costruzione che potesse ledere i diritti dei vicini. L'individuo ha la possibilità di presentare un ulteriore ricorso al Tribunale Amministrativo Superior di Berlino-Brandeburgo entro due settimane, come inizialmente riferito dal "Tagesspiegel".

La città di Potsdam è determinata a procedere con i piani per un rifugio per richiedenti asilo nella regione di Kirchsteigfeld. Il luogo è considerato "perfetto" grazie alle sue esistenti strutture sociali e ai trasporti pubblici affidabili, secondo un portavoce del municipio. Potsdam intende inoltre creare opzioni abitativa per i richiedenti asilo equamente distribuite in tutta la città e facilmente accessibili a lungo termine.

La città intende inaugurare la struttura nel Q3 del 2024, ma l'inizio dei lavori di ristrutturazione è ancora subordinato alla risoluzione dei problemi contrattuali, ha dichiarato il portavoce del municipio.

Mancanza di coinvolgimento pubblico espressa

Alcuni residenti hanno espresso preoccupazioni per l'esclusione dal processo di pianificazione della struttura. Una petizione su change.org ha accusato le autorità di creare "fatti compiuti" senza coinvolgere la comunità. Inoltre, i residenti hanno riferito di aver ricevuto informazioni inaccurate sul numero di spazi abitativi. La petizione chiede un "vero" coinvolgimento della comunità.

Il progetto può ospitare fino a 90 persone, ha risposto il portavoce del municipio. Tuttavia, è stato concordato che solo 60 persone saranno ospitate. La città nega anche le accuse di mancanza di opportunità di coinvolgimento. "Il vice sindaco competente ha già promesso di organizzare un altro incontro non appena saranno disponibili più dettagli sul progetto", ha ribadito il portavoce, con la promessa ancora valida.

Il ricorso respinto non è stato visto come una violazione della giustizia dai manifestanti, che continuano a esprimere le loro preoccupazioni sulla mancanza di coinvolgimento della comunità nella pianificazione della struttura per rifugiati. Il Tribunale Amministrativo Superior di Berlino-Brandeburgo dovrebbe considerare questa questione di giustizia riguardo all'impegno pubblico quando esaminerà il ricorso aggiuntivo.

